Τα συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών του Φώτη Ιωαννίδη έχουν αρχίσει να δημιουργούν προβληματισμό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τους Πορτογάλους να εξετάζουν πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Έλληνα επιθετικό, σύμφωνα με δημοσίευμα της A Bola.

Ο 26χρονος φορ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις της νέας του ομάδας, καθώς οι διαδοχικές απουσίες έχουν επηρεάσει σημαντικά την παρουσία του. Παρότι μετρά δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 16 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, ο συνολικός χρόνος του στο γήπεδο περιορίζεται στα 514 λεπτά, γεγονός που αποτυπώνει τη δυσκολία του να βρει αγωνιστική συνέπεια.

Όπως αναφέρει το πορτογαλικό Μέσο, ο Ιωαννίδης έχει περάσει αρκετές φορές από το ιατρικό επιτελείο της Σπόρτινγκ, αντιμετωπίζοντας κυρίως μυϊκά προβλήματα, αλλά και ζητήματα στο γόνατο. Οι τραυματισμοί του έχουν στερήσει τη δυνατότητα να αποκτήσει σταθερό ρυθμό, ενώ συνολικά οι περίοδοι απουσίας του πλησιάζουν τις 180 ημέρες από τη στιγμή που μετακόμισε στη Λισαβόνη.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει τη διοίκηση του συλλόγου να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Παρά το γεγονός πως αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 από τον Παναθηναϊκό με ένα ποσό που έφτασε τα 22 εκατομμύρια ευρώ, συν επιπλέον μπόνους, δεν θεωρείται πλέον δεδομένο πως θα παραμείνει στο ρόστερ.

Μάλιστα, σύμφωνα με την A Bola, η Σπόρτινγκ δεν αντιμετωπίζει τον Ιωαννίδη ως έναν ποδοσφαιριστή που δεν μπορεί να παραχωρηθεί, ακόμη και ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Το ενδιαφέρον της Μίλαν, στην οποία βρίσκεται πλέον ο Ρούμπεν Αμορίμ, επαναφέρει το όνομά του στο μεταγραφικό προσκήνιο, με τον Έλληνα επιθετικό να βρίσκεται στο ραντάρ της ιταλικής ομάδας.

Παρότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 και ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, το μέλλον του στην Πορτογαλία μοιάζει πλέον λιγότερο ξεκάθαρο. Οι συνεχείς τραυματισμοί έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η Σπόρτινγκ φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να εξετάσει τις επιλογές της, εφόσον προκύψει μια συμφωνία που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του συλλόγου.