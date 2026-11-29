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Ο Κούπερ Φλαγκ έκανε μια «μαγική» εμφάνιση απέναντι στους Φοίνιξ Σανς και «έγραψε» ιστορία στο ΝΒΑ.

Οι Ντάλας Μάβερικς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 113-109 απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, με τον Κούπερ Φλαγκ να κάνει μια μοναδική εμφάνιση.

Ο νεαρός αστέρας των «Μαβς» ολοκλήρωσε τον αγώνα με 34 πόντους, 8 ασίστ, 7 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα και 4 μπλοκ και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που ολοκληρώνει έναν αγώνα με τουλάχιστον 34 πόντους, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 κλεψίματα και 4 μπλοκ.

Θυμίζουμε πως σε 18 ματς φέτος ο 19χρονος μετράει κατά μέσο όρο 24,8 πόντους, 6,3 ριμπάουντ, 6,8 ασίστ και 1,9 κλεψίματα.