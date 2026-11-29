Με τις αναμετρήσεις της Κυριακής (29/11) και το ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει, συνεχίζεται το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Στις 17:00 είναι προγραμματισμένη η σέντρα στο Περιστέρι, ανάμεσα σε Ατρόμητο και Παναθηναϊκό. Προβληματική μέχρι στιγμής η παρουσία των γηπεδούχων στο πρωτάθλημα, με ρεκόρ 1Ν-4Ι-5Η και μόλις επτά βαθμούς ενεργητικό. Ισόβαθμος με τους Αστέρα, Λεβαδειακό, στο -3 από τον Ηρακλή και πάνω μόνο από τον ουραγό Βόλο, ο Ατρόμητος οφείλει να ανεβάσει στροφές προτού μπλέξει για τα καλά στα σενάρια του υποβιβασμού. Έχει ένα ματς λιγότερο, είναι ωστόσο κόντρα στην ΑΕΚ και δεν μπορεί να αισθάνεται πιο ήσυχος. Τρέχει ένα μίνι αήττητο τριών αγώνων, με τον βαθμό δυσκολίας να ανεβαίνει κατακόρυφα για τον Ατρόμητο κόντρα στους «πράσινους».

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Με 10 νίκες και μια ήττα, πρωτοπόρος και στο +4 από τον δεύτερο Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός μέτρησε πέντε σερί τρίποντα στο πρωτάθλημα και εννέα συνολικά, πριν επισκεφθεί τη Δανία για την αναμέτρηση με την Νόρτζελαντ. Το πρόβλημα δεν είναι πως άφησε βαθμούς, καθώς έχει φροντίσει να κάνει από νωρίς την κάβα του στο Conference League. Αλλά ο τρόπος. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 στο 55' και κατέρρευσε στο διάστημα 61'-80', όπου δέχθηκε τρία γκολ και ηττήθηκε με το τελικό 3-2. Μαζεύεται πολλή κούραση, πνευματική και σωματική, που σε συνδυασμό με τους πολλούς τραυματισμούς (Ουναΐ, Αντίνο, Κυριακόπουλος) δοκιμάζει τις αντοχές του ρόστερ τη στιγμή που το πρόγραμμα «βαραίνει» ακόμη περισσότερο στη συνέχεια.

O Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο στο Περιστέρι, το παιχνίδι ωστόσο είναι πιο δύσκολο από όσο δείχνουν οι αποδόσεις στο «διπλό». Ο Ατρόμητος δείχνει ψήγματα φόρμας, μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη ποιότητα, σίγουρα όμως είναι μια πολύ physical ομάδα. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 2,5 γκολ & Χουτεσιώτης 4+ αποκρούσεις & Ατρόμητος Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 5.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

Σπουδαίο ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (19:00), όπου ο Άρης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. Αντιφατική η εικόνα των γηπεδούχων στη σεζόν, με διαστήματα εξαιρετικά αλλά και έντονου προβληματισμού. Η σούμα ωστόσο φανερώνει θετικό πρόσημο, καθώς η ομάδα του Γρηγορίου ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ στους 22 και την 4η θέση της Stoiximan Super League, ενώ μοιάζει να έχει βρει την ισορροπία της και ρόλους στο χορτάρι. Πέντε νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα για τον Άρη στα επτά τελευταία στο πρωτάθλημα και η αναμέτρηση κόντρα στους «ερυθρόλευκους» θα φανερώσει τι πραγματικά μπορεί να διεκδικήσει φέτος.

Στο 6.50 απόδοση να τερματίσει στο Top 4 της κανονικής περιόδου στη Stoiximan Super League

Το μεγάλο ερώτημα για τον Ολυμπιακό είναι πώς θα εμφανιστεί ψυχολογικά στο «Κλεάνθης Βικελίδης», μετά το... χαρακίρι με τη Μίλαν μεσοβδόμαδα. Προηγήθηκαν 2-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους οι Πειραιώτες, ο Ζέλσον Μαρτίνς ξαναέβαλε... τη Μίλαν στο ματς στο 56' και μέχρι το 71' ολοκληρώθηκε η ανατροπή, με τον Μορέιρα να γράφει στις καθυστερήσεις το τελικό 2-4! Έτσι ο Ολυμπιακός απώλεσε και το αήττητο σερί 12 αγώνων που έτρεχε σε Ελλάδα και Ευρώπη, εξακολουθεί να έχει κομβικές απουσίες στη μεσαία γραμμή και οι απαιτητικές αναμετρήσεις συνεχίζονται.

Δύσκολη η εξίσωση του αγώνα, με πολλά διαφορετικά δεδομένα για τους δύο αντιπάλους. Ανεβαίνει ο Άρης αλλά ακόμη δεν έχει πείσει στα μεγάλα ματς, έβγαλε κόπωση και αφέλεια ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μίλαν. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Over 4,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο & Over 3,5 οφσάιντ σε απόδοση 8.75 στο Bet Builder της Stoiximan.

Με το ντέρμπι «δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00) ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Στο -7 από την κορυφή της βαθμολογίας, έστω και με ένα ματς λιγότερο (με τον Ατρόμητο στις 16/12), η ομάδα του Νίκολιτς δεν έχει την άνεση για απώλειες. Ειδικά εντός έδρας και απέναντι σε ένα συνδιεκδικητή του τίτλου. Θετική εικόνα της ΑΕΚ στο Κόμο μεσοβδόμαδα, μπορούσε τον βαθμό απέναντι στην ιταλική ομάδα, της έλλειψε όμως η ποιότητα στην εκτέλεση και έτσι δεν βρήκε απάντηση στο γκολ του Μίγια. Κανονικά διαθέσιμος ο Κοϊτά, εκτός ο Αριάγκα, ερώτημα ο βαθμός ετοιμότητας του Κάιρινεν που πάντως θα είναι κανονικά στην αποστολή.

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Η μετάβαση στη μετά Λουτσέσκου εποχή θα ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, με τον Λίσι να αντιμετωπίζει κάμποσα προβλήματα στους πρώτους του μήνες στην ομάδα. Ο Ιταλός τεχνικός ωστόσο δείχνει ικανός να... ισιώσει το καράβι, με τη νίκη επί της ΑΕΚ στο Κύπελλο προ μηνός να φαντάζει με turning point. Ακολούθησε το 2-1 επί του Αστέρα, το 1-1 εκτός με τον Ολυμπιακό και το άνετο 4-0 στην Τούμπα κόντρα στην Κηφισιά. Ο ΠΑΟΚ είναι όμως στο -8 από την κορυφή, έχει άμεσο ανταγωνιστή τον Άρη για την τετράδα και επομένως η άνεση για βαθμολογικές απώλειες έχει εξαφανιστεί προ πολλού. Αγωνία για τους Ελουστόντο, Εντιαγέ που ταλαιπωρούνται από ίωση, δύσκολα θα προλάβουν οι Σορετίρε, Μοναστηρλής, Τέιλορ.

Πολλή τακτική, σκοπιμότητα και υπομονή θα έχει το ντέρμπι, καθώς ουδείς μπορεί να αντέξει μια ήττα βαθμολογικά. Η ΑΕΚ πείθει περισσότερο εντός συνόρων και ειδικά εντός έδρας, ο ΠΑΟΚ είναι σε ανοδική πορεία αλλά και με περιορισμένες λύσεις στο ρόστερ. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Τσιφτσής 4+ αποκρούσεις & Over 5,5 κάρτες σε απόδοση 5.90 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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