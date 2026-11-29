Τα 118 χρόνια ζωής κλείνει σήμερα ο Γηραιός και ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Από τον Όμιλο Φιλομούσων, όπου τα γράμματα και η μουσική συνάντησαν τον αθλητισμό, ως τους σημερινούς Χορτατζήδες, ο Σύλλογος μεγάλωσε μαζί με την πόλη του. Κι όσοι μεγαλώσαμε μαζί του ξέρουμε πόσο από τη δική μας ζωή χωράει σ’ αυτά τα γενέθλια.

Τέτοια μέρα θυμόμαστε πρώτα εκείνους που μας έφεραν παιδιά στον Ηρακλή. Κοντά τους μάθαμε να λέμε ‘’εμείς’’ ακόμη και για αγώνες που δεν προλάβαμε. Γι’ αυτό λέμε πως πήραμε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα μπάσκετ το 1928 και πως έναν χρόνο αργότερα ένα δικό μας παιδί, ο Αλβέρτος Ναχμίας, πέτυχε το πρώτο γκολ της Εθνικής. Από τους παλιότερους μάθαμε και ποια ονόματα φέρουν τα γήπεδά μας. Κάθε φορά που δίνουμε ραντεβού στο Ιβανώφειο ή στο Κατσάνειο, τα ονόματά τους είναι ακόμη στα χείλη μας.

Από γενιά σε γενιά πέρασαν η χαρά της Νέας Φιλαδέλφειας του ’76, η πίκρα του τελικού με Η το ’87, η περηφάνια της Πράγας το 2009. Ο καθένας μας πρόλαβε ένα κομμάτι. Όλα, όμως, τα νιώθουμε δικά μας.

Το βάρος αυτού του ‘’εμείς’’ το καταλάβαμε στα δύσκολα. Οι παλιότεροι θυμούνταν την αδικία του ’47. Το ’80, το 2011 και το 2017, άλλες γενιές χρειάστηκε να υπερασπιστούν το όνομα και την αξιοπρέπεια του Ηρακλή. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης βρεθήκαμε πλάι στους ανθρώπους που κάποτε μας κρατούσαν απ’ το χέρι στο γήπεδο. Τότε καταλάβαμε πως ο Ηρακλής είχε γίνει και δικό μας σπίτι.

Κι αυτό το σπίτι είχε πάντοτε τις πόρτες του ανοιχτές σε όλη την πόλη. Σε χρόνια προσφυγιάς και σε ώρες ανάγκης, ο κόσμος του Ηρακλή έδωσε χώρο, χρόνο και ό,τι μπορούσε να μοιραστεί. Αυτή η αλληλεγγύη είναι από τα πιο πολύτιμα πράγματα που μας άφησαν οι παλιότεροι. Μας έμαθαν να στεκόμαστε δίπλα στον άνθρωπο που μας χρειάζεται. Απ’ όπου κι αν έρχεται, στον Ηρακλή κανένας άνθρωπος δεν περισσεύει.

Αυτόν τον Ηρακλή παραλάβαμε. Και σήμερα, στη γιορτή του, η πιο μεγάλη μας ευχή είναι να τον παραδώσουμε πιο δυνατό. Να βλέπουμε το Ιβανώφειο να σείεται, ν’ ακούμε ολόκληρο το Καυτανζόγλειο να τραγουδά και να καμαρώνουμε τα παιδιά που μεγαλώνουν στους Χορτατζήδες να σηκώνουν τρόπαια με τα κυανόλευκα. Ως Γυμναστικός Σύλλογος έχουμε ευθύνη απέναντι σ’ αυτά τα παιδιά. Να κρατήσουμε τον Ηρακλή όρθιο και ενωμένο, να τον υπερασπιστούμε όποτε χρειαστεί και να τους αφήσουμε χώρο να τον πάνε πιο μακριά απ’ όσο φτάσαμε εμείς. Ο Ηρακλής υπήρχε πριν από εμάς. Θα υπάρχει και μετά από εμάς. Κι έχει ακόμη πολλές Κυριακές μπροστά του, που θα ανήκουν σε εκείνα.

Κι όταν σε ρωτήσει ένα παιδί τι σημαίνει Ηρακλής, πάρ’ το μαζί σου στο γήπεδο, όπως κάποτε πήραν κι εσένα. Άσ’ το να μάθει το πρώτο του σύνθημα, να διαλέξει τους δικούς του ήρωες. Κάποτε θα είναι το δικό του χέρι που θα κρατά την πόρτα ανοιχτή και τον Ηρακλή ζωντανό.

Χρόνια πολλά σε όσους ξυπνούν και κοιμούνται με τον Ηρακλή στο μυαλό τους! Σε όσους και όσες τον κουβαλούν στην καρδιά τους σαν πατρίδα!

? Χρόνια πολλά, Ηρακλή μας! ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ!».