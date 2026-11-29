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Ο Τρέι Γιάνγκ απάντησε στα σχόλια των οπαδών για τους φετινούς Ουίζαρντς, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα θέλει χρόνο για να «δέσει».

Οι Ουίζαρντς έχασαν με μεγάλη διαφορά από τους Μάτζικ (116-91) και στην συνέχεια απέλυσαν τον προπονητή τους, Μπράιαν Κιφ. Η ομάδα της Ουάσινγκτον έχει ρεκόρ 7-13 και δυσκολεύεται να βρει αποτελέσματα, παρά την παρουσία αστέρων όπως ο Τρέι Γιάνγκ και ο Άντονι Ντέιβις.

Μετά τον αγώνα με τους Μάτζικ, ο Γιάνγκ εξωτερίκευσε τις σκέψεις του σχετικά με τα σχόλια των οπαδών ότι βλέπουν και φέτος τους «παλιούς κακούς Ουίζαρντς»:

«Αυτή είναι η άποψή τους, και μπορούν να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Νιώθω άσχημα που οι οπαδοί μας το πιστεύουν αυτό για εμάς», δήλωσε αρχικά ο Γιάνγκ.

Και συνέχισε: «Εννοώ, το ρεκόρ μας δεν είναι το ίδιο με αυτό που ήταν παλιότερα, και προφανώς έχουμε μια νέα ομάδα με νέους παίκτες, οπότε θα πάρει χρόνο. Δεν μας αρέσει εδώ που βρισκόμαστε».

«Είναι πολύ εκνευριστικό για εμάς, και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί σε περισσότερα παιχνίδια. Ειδικά σε νύχτες όπως η αποψινή (σσ. με τους Μάτζικ), δεν έχει σημασία ποιος παίζει και ποιος όχι, το να χάνουμε με 30 πόντους είναι απαράδεκτο για εμάς».

Ο Τρέι Γιάνγκ μετράει φέτος 17.2 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 8.9 ασίστ για τους Ουίζαρντς, κάνοντας career low στο σκοράρισμα.