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Η Άννα Κορακάκη πανηγύρισε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο αεροβόλο πιστόλι, έχοντας αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς πλέον όλη η προσοχή και η αφοσίωση της είναι όλη στραμμένη στην πρωτότοκη, Αθηνούλα, που βγάζει δόντια!

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 243,8 βαθμούς και ακολούθησε η Χριστίνα Μόσχη με 235,2 β. και η Ευαγγελία Αλεξοπούλου με 215,6 β.

Διαβάστε τη γλυκιά ανάρτησή της Άννας Κορακάκη:

«STORYTIME ενός από τους πιο επιτυχημένους αγώνες της καριέρας μου!

-Θηλάζεις και ξενυχτάς non-stop με το Αθηνάκι που είναι άρρωστο και βγάζει δόντια, μέχρι τις 3 το πρωί που πρέπει να φύγεις.

-Κοιμάσαι σύνολο 1,5 ώρα για βράδυ.

-Ξυπνάς στις 3:30 το χάραμα, οδηγείς 2 ώρες μέχρι το αεροδρόμιο, πρωινή πτήση για Αθήνα και απευθείας στο σκοπευτήριο για προθέρμανση.

-Ρίχνεις ένα ε κ π λ η κ τ ι κ ό σκορ αγώνα 586 και 243,8 τελικό!

-ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!

-Φεύγεις κατευθείαν αεροδρόμιο για τη βραδινή πτήση και άλλη μία δίωρη διαδρομή με το αυτοκίνητο.

-Και τελικά, συναντάς ξανά το πιο πολύτιμο χρυσάφι (για ακόμα μια…αγρυπνία σερί, λογικά, γιατί μπουκωμένη μύτη & δόντια ΔΕΝ αστειεύονται ).

Το ξεκίνημα του 2026 με βρήκε μαμά σε ένα ονειρεμένο μωρό και το τελείωμα της χρονιάς με ένα ονειρικό σκορ, πολλά υποσχόμενο για το 2027 που είναι προ των πυλών και τη σεζόν που έρχεται με τους πολυπόθητους αγώνες στο εξωτερικό! Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι έχω επανέλθει στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» μου, ομολογώ όμως πως, βλέποντας να μπορώ να αποδώσω έτσι, με πολλή εξουθένωση και καταπόνηση μηνών και σωματικά και πνευματικά, νιώθω τεράστια αυτοπεποίθηση για το μέλλον».