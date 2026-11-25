Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα θα μεταβεί τις επόμενες ώρες στην Μάλαγα, ώστε να αναλάβει πόστο στην τοπική ομάδα και να αποτελέσει και τυπικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα ήρθε στον Παναθηναϊκό αναλαμβάνοντας το πόστο του τεχνικού διευθυντή, όμως μετά την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ ουσιαστικά τέθηκε κι αυτός εκτός συλλόγου, με τον Στέφανο Κοτσόλη να αναβαθμίζεται σε τεχνικό διευθυντή και τον Ισπανό να διατηρεί μια τυπική θέση συμβούλου, όντας όμως στην πράξη ανενεργός.

Πλέον φαίνεται πως πλησιάζουν και οι τυπικοί τίτλοι… τέλους της παρουσίας του Κορόνα στο «Τριφύλλι», με τον Γκιγιέρμο Ράι (δημοσιογράφο του Athletic) να αναφέρει ότι μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει στην Μάλαγα, για να αντικαταστήσει τον Λορέν Χουαρός.

Εφόσον οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, τότε ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα θα γίνει αθλητικός διευθυντής του ισπανικού συλλόγου, αποτελώντας οριστικά πια παρελθόν από τους «πράσινους», στους οποίους πρακτικά δεν έχει ούτως ή άλλως κανέναν ρόλο εδώ και μήνες.

Η ανάρτηση του Ράι: