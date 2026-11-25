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Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Ζεράρ Σολέ, ο Τζαμπάρι Πάρκερ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Πρωτάθλημα της Κίνας.

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και θα συνεχίσει στην Κίνα, μακριά από τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Το μέλλον του 31χρονου φόργουορντ δεν θα είναι τελικά ούτε στη Βιτόρια ούτε στην Μπανταλόνα, παρά τις επαφές που είχε με την Μπασκόνια. Οι Βάσκοι αναζητούσαν ενίσχυση στη γραμμή των φόργουορντ μετά τον τραυματισμό του Τάντας Σεντεκέρσκις, όμως ο Πάρκερ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο κινεζικό πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, με θητεία στο NBA και παρουσία σε Μπαρτσελόνα, Παρτίζαν και Μπανταλόνα, θα αγωνιστεί συγκεκριμένα στους Σενζέν Λέοπαρντς, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Ισπανός δημοσιογράφος Ζεράρ Σολέ.