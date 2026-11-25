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Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις ενόψει ΑΕΚ με δύο νέα προβλήματα, καθώς εκτός προγράμματος με ίωση βρέθηκαν Αρίτζ Ελουστόντο και Σερίφ Εντιαγέ

Μετά το χθεσινό ρεπό, οι ασπρόμαυροι επέστρεψαν σήμερα (25/11) στις προπονήσεις με πρωινό πρόγραμμα, ενόψει του ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, με το πρώτο να επικεντρώνεται στη λειτουργία της αμυντικής γραμμής και το δεύτερο στην ανάπτυξη επιθετικών αυτοματισμών.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις αμυντικής τακτικής και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Πέλκας και Γιάκιτς ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ οι Σορετίρε , Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοφ πραγματοποίησαν ατομικό πρόγραμμα με μπάλα στο γήπεδο.

Αντίθετα, από την σημερινή προπόνηση απουσίαζαν οι Αρίτζ Ελουστόντο και Σερίφ Εντιαγέ , οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση.

Την Πέμπτη (26.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.