Ο υποψήφιος για την προεδρία της ΕΟΚ, Παναγιώτης Φασούλας, θα παρευρεθεί στην Πάτρα το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου ώστε να συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση για τον χώρο του μπάσκετ με όλα τα σωματεία της πόλης.

Αναλυτικά:

«Με στόχο τη διεύρυνση του κύκλου διαλόγου, αναφορικά με το παρόν και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, ο υποψήφιος για την προεδρία της ΕΟΚ και πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, κ. Παναγιώτης Φασούλας, απευθύνει κάλεσμα στα σωματεία της Πάτρας, να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν στη συζήτηση που διοργανώνεται στην πόλη τους.

Για τον σκοπό αυτό, ο κ. Φασούλας θα βρίσκεται στην Πάτρα το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο "MY WAY" στις 20:00, για μια ακόμη συνάντηση ανταλλαγής απόψεων, για όλα όσα απασχολούν τον κόσμο του μπάσκετ. Η πρόσκληση αυτή αφορά όλα τα σωματεία, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν ισότιμα. Γιατί στον διάλογο δεν περισσεύει κανείς, ιδιαίτερα όταν το μπάσκετ βρίσκεται σε μια πρωτοφανή περιδίνηση!

"Πρώτα το μπάσκετ", Παναγιώτης Φασούλας».