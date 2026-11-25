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Δρομολογείται στο Ηράκλειο η κατασκευή του νέου γηπέδου του ΟΦΗ και η αξιοποίηση του «Γεντί Κουλέ».

Το θέμα της κατασκευής νέου γηπέδου του ΟΦΗ στην έκταση Κορώνη Μαγαρά προχωρά, με τον δήμο Ηρακλείου να αναφέρει σε ανακοίνωσή του στην αξιοποίηση της έκτασης που καταλαμβάνει το «Γεντί Κουλέ» στα Καμίνια, στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για την διπλή ανάπλαση που συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο απόκτησης της έκτασης στον Κορώνη Μαγαρά για την απόκτηση νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ όπου τονίζεται:

«Στο πλαίσιο του σχεδίου της διπλής ανάπλασης και με την προϋπόθεση της μετεγκατάστασης του ΟΦΗ, την προοπτική που ανοίγεται ώστε ο χώρος του ιστορικού γηπέδου «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» να μεταμορφωθεί σε ένα σημαντικό, σύγχρονο πάρκο, καλύπτοντας το έλλειμμα πρασίνου στην καρδιά των Καμινίων».

