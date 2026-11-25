Η Άννα Βίσση και ο Χρίστο Στόιτσκοφ. Ποιοι είναι οι διάσημοι που έχουν ως επαφή στο κινητό τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ;

Το ποδόσφαιρο έχει πολλούς σταρ. Οι ίδιοι οι αστέρες του ΠΑΟΚ όμως είχαν τη δικιά τους οπτική, στο πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε στα social media η ομάδα της Θεσσαλονίκης, «Ποια είναι η πιο διάσημη επαφή στο κινητό σου». Από νικητές Χρυσής Μπάλας, στην «απόλυτη» και τα σπλάχνα του ίδιου του Δικέφαλου, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έχουν μια ποικιλία στις απαντήσεις τους.

Το βίντεο αρχίζει με το πιο δυνατό όνομα, καθώς η απάντηση του Κίριλ Ντεσπόντοφ ήταν φυσικά ο μεγαλύτερος παίκτης στην ιστορία της χώρας του, ο Χρίστο Στόιτσκοφ. Με ιδιαίτερη απάντηση ακολούθησε ο Δημήτρης Γιαννούλης, καθώς μας πήγε στον χώρο του τραγουδιού, απατώντας πως η πιο διάσημη επαφή στο κινητό του είναι η Άννα Βίσση. Ο Τέιλορ δυσκολεύτηκε λίγο, αλλά το βρήκε επιλέγοντας τον τραγουδιστή Lewis Capaldi, έναντι ενός κωμικού της πατρίδας του.

Ακολούθησαν πλήρως ποδοσφαιρικές επιλογές, με τον Κόστα να αναφέρει τον συμπατριώτη του Lucas Moura, τον Ανέστη Μύθου να διαλέγει τον συμπαίκτη του Χρήστο Ζαφείρη και τον Kέννυ να αφουγκράζεται για λίγο τις σκέψεις του και να επιλέγει τον επιθετικό της Λιντς, Κάλβερτ Λούιν.

Τη πιο αστεία στιγμή του βίντεο μας χαρίζει ο Μαντί Καμαρά, προσθέτοντας κάποια «γαλλικά» επίθετα δίπλα στο όνομα του Γιάννη Μιχαηλίδη, τον οποίο καλεί στη κάμερα καθώς τον επέλεξε ως τη πιο διάσημη επαφή στο κινητό του.



Το βίντεο κλείνει ο νεαρός Κοσίδης, δείχνοντας τις στενές σχέσεις των ακαδημιών επιλέγοντας τον Ανέστη Μύθου.

Ένα είναι σίγουρο απο το βίντεο, η έννοια της διασημότητας αποκτά διαφορετική διάσταση στον ασπρόμαυρο κόσμο.