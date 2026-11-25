Συγκεκριμένα, στο 81ο λεπτό, ο Εντουάρντο Καμαβινγκά έκανε ένα ιδιαίτερα σκληρό μαρκάρισμα στον Σβεν Μάινανς, βρίσκοντας τον ποδοσφαιριστή της ολλανδικής ομάδας με τις τάπες.
Ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε μόνο την κίτρινη κάρτα στον Γάλλο μέσο, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αρκετοί φίλαθλοι σχολίασαν πως ο Καμαβινγκά φαίνεται να αποφεύγει συχνά την αυστηρή τιμωρία για τα σκληρά μαρκαρίσματά του, ενώ αναλυτές διαιτησίας υποστήριξαν πως η συγκεκριμένη παράβαση ήταν για απευθείας κόκκινη κάρτα.