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Η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την PSV Αϊντχόφεν μπορεί να ολοκληρώθηκε με εμφατική νίκη των Μαδριλένων με 5-1, ωστόσο μία φάση στο φινάλε του αγώνα προκάλεσε συζητήσεις.

Συγκεκριμένα, στο 81ο λεπτό, ο Εντουάρντο Καμαβινγκά έκανε ένα ιδιαίτερα σκληρό μαρκάρισμα στον Σβεν Μάινανς, βρίσκοντας τον ποδοσφαιριστή της ολλανδικής ομάδας με τις τάπες.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε μόνο την κίτρινη κάρτα στον Γάλλο μέσο, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρκετοί φίλαθλοι σχολίασαν πως ο Καμαβινγκά φαίνεται να αποφεύγει συχνά την αυστηρή τιμωρία για τα σκληρά μαρκαρίσματά του, ενώ αναλυτές διαιτησίας υποστήριξαν πως η συγκεκριμένη παράβαση ήταν για απευθείας κόκκινη κάρτα.