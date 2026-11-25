Έτοιμη να φορέσει ξανά τα γάντια της και να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση είναι η Ιμάνι Κελίφ, δύο χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην πυγμαχία.

Η 27χρονη πυγμάχος από την Αλγερία έχει προγραμματίσει την επανεμφάνισή της στο ρινγκ για τις 15 Δεκεμβρίου, στο Παρίσι, με τη διοργάνωση να περιλαμβάνει επαγγελματική αναμέτρηση έξι γύρων. Ωστόσο, η αρχικά προγραμματισμένη αντίπαλός της, η Ολλανδή Κλαούντια Σαράμπια, δεν θα συμμετάσχει τελικά στον αγώνα, καθώς αποχώρησε επικαλούμενη προσωπικούς λόγους. Παρά την εξέλιξη αυτή, οι διοργανωτές ξεκαθάρισαν ότι το event θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με το όνομα της νέας αντιπάλου της Κελίφ να αναμένεται να γίνει γνωστό το προσεχές διάστημα.

Πρόκειται για την πρώτη αγωνιστική παρουσία της Αλγερινής μετά την επιτυχία της στους Ολυμπιακούς του 2024. Η πορεία της στη διοργάνωση είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας έντονης διεθνούς αντιπαράθεσης, με αφορμή ζητήματα που αφορούσαν το φύλο της και προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη δημόσια συζήτηση είχαν παρέμβει, μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ.

Η ίδια έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην ψυχολογική πίεση που δέχθηκε εκείνη την περίοδο, επισημαίνοντας πλέον ότι επιλέγει να επικεντρώνεται στην καριέρα και στους αθλητικούς της στόχους, αφήνοντας στην άκρη την αρνητική κριτική.

Σε νεότερες τοποθετήσεις της, η Κελίφ μίλησε και για τη διαχείριση των επιπέδων τεστοστερόνης της, αναφέροντας ότι ακολουθεί σχετική ιατρική παρακολούθηση από γυναίκες γιατρούς. Παράλληλα, δήλωσε διατεθειμένη να συμμετάσχει σε ελέγχους φύλου, εφόσον αυτοί πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Το βλέμμα της, πάντως, βρίσκεται ήδη στην επόμενη μεγάλη πρόκληση. Η Αλγερινή πρωταθλήτρια φιλοδοξεί να υπερασπιστεί την κορυφή της και να διεκδικήσει το δεύτερο συνεχόμενο Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες του 2028, που θα φιλοξενηθούν στο Λος Άντζελες.