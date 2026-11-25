Το Champions League απαιτεί τελειότητα για να φτάσεις στο αποτέλεσμα και η ΑΕΚ είναι στη διαδικασία εκμάθησης...

Οκτώ χρόνια απουσίας από το κορυφαίο επίπεδο δεν είναι λίγα. Με άλλο φορμάτ έπαιξε τελευταία φορά, άλλο συναντά τώρα. Πολύ πιο απαιτητικό. Επίσης, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν η ΑΕΚ έμενε εκτός Ευρώπης από την αρμένικη... Νόα με έναν από τους πιο ντροπιαστικούς αποκλεισμούς όλων των εποχών για ελληνική ομάδα. Αυτά τα δυο χρόνια που μεσολάβησαν η Ένωση έχει κάνει άλματα ανόδου και εξέλιξης με τον Μάρκο Νίκολιτς να την οδηγεί στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, βάζοντας την παράλληλα ξανά στον ευρωπαϊκό χάρτη, φτάνοντας πέρυσι μια ανάσα από τα ημιτελικά του Conference. Το Champions League στο οποιο συμμετέχει φέτος, είναι ένας άλλος κόσμος που απαιτεί πολλά περισσότερα ιδίως όταν σου κάθεται η χειρότερη δυνατή κλήρωση παίρνοντας από το τέταρτο γκρουπ την Κόμο, που θα μπορούσε να ειναι στο πρώτο, αντί για την Σλόβαν ή την Σαμπάχ.

Η ΑΕΚ προφανώς υστέρησε χθες στις λεπτομέρειες και πλήρωσε κάποιες αδυναμίες κυρίως σε ατομικό επίπεδο γιατί σε ομαδικό, τακτικά, έχει κάνει ένα παιχνίδι πολύ υψηλού επιπέδου. Πάντα όμως, θα πρέπει να βάζουμε στο τραπέζι και τι είχε απέναντι. Είχε μια ομάδα που έριξε 9 στη Λανς, 4 στη Γιουνάιτεντ και 4 στην Λειψία. Mια ομάδα που έχει την καλύτερη επίθεση της League Phase μαζί με την Παρί με 20 τέρματα και την τρίτη καλυτερη άμυνα με μόλις 6 γκολ παθητικό, μια ομάδα που ήδη έχει 12 πόντους και βρίσκει δίχτυα 2,44 φορές μέσο όρο ανά παιχνίδι! Μια ομάδα, που εύκολα μπορεί να φτάσει πολύ βαθιά μέσα στη διοργάνωση και να διεκδικήσει παράλληλα και το πρωτάθλημα της Serie A. Αυτό που θέλω να πω καταγράφοντας τα παραπάνω στοιχεία, είναι ότι η Ένωση έχει πετύχει το δύσκολο, να είναι ανταγωνιστική σε αυτό το επίπεδο και αυτό δεν συνέβη μόνο χθες, συνέβη και με την Σαχτάρ όπου και εκεί μια στιγμή αδράνειας έκανε τη διαφορά αλλά και με τη Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου έχασε με έναν τρόπο σκληρό που δεν άξιζε.

Είπαμε όμως, το Champions League απαιτεί τελειότητα για να φτάσεις στο αποτέλεσμα. Και η ΑΕΚ, είναι στη διαδικασία εκμάθησης ακόμα. Στη διαδικασία διαχείρισης καταστάσεων. Υπήρχαν στιγμές και χθες που οι παίκτες του Νίκολιτς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα. Για παράδειγμα, το τέρμα της Κόμο προέρχεται από μια αδυναμία του Μάγερ να μαρκάρει στον άξονα και ένα εύκολο λάθος του Ρότα ο οποίος βάζει την άμυνα σε μια διαδικασία ανισορροπίας και ο Μίγια βρίσκεται ξεμαρκάριστος. Παράλληλα, υπήρξε αδυναμία και στον τομέα της εκτέλεσης. Η ΑΕΚ δημιούργησε τέσσερις πολύ μεγάλες ευκαιρίες - η διπλή στο πρώτο ημίχρονο με τους Γκατσίνοβιτς, Ρότα και αυτές των Βιτάλις, Μουκουντί στην επανάληψη που αστόχησαν από πλεονεκτικές θέσεις - από τις οποίες δεν πήρε τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να πάρεις αποτέλεσμα απέναντι σε αυτήν την ομάδα που σκοράρει με αυτούς τους ρυθμούς, αν δεν βρεις γκολ. Ακόμα και αυτή η αδυναμία στην εκτέλεση όμως, είναι ένα μάθημα για την ΑΕΚ η οποία ξαναλέω έχει πετύχει το δύσκολο, να είναι ανταγωνιστική σε όλα της τα παιχνίδια. Της αρκεί αυτό; Προφανώς όχι. Πρέπει πλέον να βρει τις λεπτομέρειες που κρίνουν τα παιχνίδια αυτού του επιπέδου. Το επόμενο ματς με τη Γαλατά στη Νέα Φιλαδέλφεια αποκτά πλέον χαρακτήρα τελικού και αν το πάρει μετά όλα είναι πιθανά. Για να συμβεί αυτό όμως θα χρειαστεί να κάνει ένα αψεγάδιαστο παιχνίδι και να αποφύγει λάθη που την πλήγωσαν στο Λονδίνο, με τη Ρεάλ και χθες.

Έχει δείξει πως αυτή η ομάδα μαθαίνει από τα λάθη της έχοντας έναν προπονητή στον πάγκο που 1,5 χρόνο τώρα ξέρει πως να βελτιώνει τις αδυναμίες της και πως να την παρουσιάζει κάθε μέρα όλο και καλύτερη. Έναν προπονητή, που ξέρει πόσο μεγάλη προσπάθεια έχει καταβληθεί σε τόσο σύντομο διάστημα για να φτάσει η ΑΕΚ από την Νόα σε αυτό το επίπεδο αλλά που παράλληλα, ποτέ δεν αρκείται σε αυτό που έχει και πάντα αναζητά το κάτι παραπάνω. Η ΑΕΚ έχει τον σωστό άνθρωπο στον πάγκο για να το πετύχει και αυτό. Να φτάσει στην τελειότητα που απαιτεί το Champions League για να έρθουν και τα θετικά αποτελέσματα και οι νίκες. Μπορεί να χρειαστεί χρόνος, βελτίωση, ενίσχυση. Μπορεί να γίνουν κι άλλα λάθη και να έρθουν κι άλλα αρνητικά αποτελέσμα. Το ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι να παρουσιάζεται ανταγωνιστική, να μαθαίνει από τα λάθη της, να μην τα επαναλαμβάνει και να εμφανίζεται σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερη. Μέχρι στιγμής, σε μεγάλο βαθμό, το πετυχαίνει. Δεν είναι τυχαία άλλωστε τα λόγια των Ζοσέ Μουρίνιο και Σεσκ Φάμπρεγκας που μίλησαν με αποθεωτικά λόγια για την ΑΕΚ και τη δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς.

Πριν από όλα αυτά, όμως, υπάρχει μια βασική προϋπόθεση: η ΑΕΚ πρέπει να βρίσκεται σταθερά σε αυτή τη διοργάνωση. Όχι μόνο φέτος, αλλά και την επόμενη σεζόν. Και να μην χρειαστεί να περάσουν ξανά οκτώ χρόνια για να την ξαναδούμε. Για να το πετύχει αυτό, ο πρώτος μεγάλος στόχος είναι το back-to-back και η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γι' αυτό, για τον ίδιο τον Μάρκο Νίκολιτς και ολόκληρη την ομάδα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο «τελικός» της Κυριακής απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το μεγάλο στοίχημα είναι να καταφέρει η ΑΕΚ, παρά την καταπόνηση από ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι στην Ιταλία, να βγάλει την ίδια ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο και να φτάσει στη νίκη!

ΥΓ: Ένα ακόμα Original ρεσιτάλ από τον κόσμο της ΑΕΚ στο Κόμο. Ραντεβού πλέον την Κυριακή στην Αγιά Σοφιά που είναι ήδη sold-out.