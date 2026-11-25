Στο πλαίσιο του FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026, η επιφάνεια της Sphere ντύθηκε στα χρώματα της Allwyn και, μέσα από ένα brand creative διάρκειας 60 δευτερολέπτων, μεταμορφώθηκε σε καμβά συναισθημάτων.
Με την υπογραφή του δημιουργικού agency Forsman & Bodenfors, η ολοκληρωμένη καμπάνια ζωντανεύει τον εταιρικό σκοπό της Allwyn να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους. Παράλληλα, σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη φιλοδοξία της να γίνει η κορυφαία εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, μέσα και από τις πρωτοβουλίες της για ένα ενιαίο παγκόσμιο brand.
Δείτε την εντυπωσιακή ενέργεια της Allwyn: