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Με μια εντυπωσιακή προβολή στην εμβληματική Sphere στο Las Vegas, η Allwyn έδωσε ξεχωριστή διάσταση στο παγκόσμιο λανσάρισμα της νέας brand καμπάνιας της “Feel it all at Allwyn”, η οποία αναδεικνύει τα συναισθήματα που γεννά το παιχνίδι και συστήνει την εταιρεία ως “Home of all feelings”.

Στο πλαίσιο του FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026, η επιφάνεια της Sphere ντύθηκε στα χρώματα της Allwyn και, μέσα από ένα brand creative διάρκειας 60 δευτερολέπτων, μεταμορφώθηκε σε καμβά συναισθημάτων.

Με την υπογραφή του δημιουργικού agency Forsman & Bodenfors, η ολοκληρωμένη καμπάνια ζωντανεύει τον εταιρικό σκοπό της Allwyn να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους. Παράλληλα, σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη φιλοδοξία της να γίνει η κορυφαία εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, μέσα και από τις πρωτοβουλίες της για ένα ενιαίο παγκόσμιο brand.

Δείτε την εντυπωσιακή ενέργεια της Allwyn: