Η Τότεναμ παρακολουθεί στενά τον Παυλίδη στην Μπενφίκα, καθώς θέλει να δυναμώσει την επίθεσή της.

Στην Μπενφίκα δεν συζητούν καν την παραχώρηση του Βαγγέλη Παυλίδη τον Ιανουάριο, ωστόσο η Τότεναμ συνεχίζει το… πρέσινγκ για τον Έλληνα επιθετικό.

Ο 28χρονος φορ μετρά φέτος 19 γκολ σε 20 παιχνίδια με τους Πορτογάλους, ενώ την προηγούμενη διετία κατέγραψε 30 γκολ ανά σεζόν. Και όπως είναι λογικό οι σειρήνες έχουν αρχίσει να ηχούν δυνατά, με την Τότεναμ να είναι η ομάδα που εκδηλώνει πιο έντονο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την πορτογαλική «Record», τα «σπιρούνια» παρακολουθούν στενά τον Παυλίδη και στέλνουν ανθρώπους σε κάθε παιχνίδι της Μπενφίκα για να τον τσεκάρει.

Πρόσφατα οι «αετοί» αναπροσάρμοσαν τις αποδοχές του Έλληνα επιθετικού προς τα πάνω, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του είναι 100 εκατ. ευρώ. Κι αν αυτό το ποσό είναι απαγορευτικό για τις περισσότερες ομάδες, μια ομάδα σαν την Τότεναμ, που αγωνίζεται στην Premier League, ίσως είναι πιο εύκολο να τα δώσει…