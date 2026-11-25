Την επέκταση του συμβολαίου του 22χρονού Τζιόρτζιο Σκαλβίνι ανακοίνωσε η Αταλάντα, με τον νεαρό αμυντικό να βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων της Premier League.

Την τριετή επέκταση του συμβολαίου με τον Τζιόρτζιο Σκαλβίνι ανακοίνωσε η διοίκηση της Αταλάντα, μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Σκοπός της να κρατήσει μακριά τους μνηστήρες απο το Νησί. Ήδη μεγάλες ομάδες της Premier League τον έχουν προσθέσει στο μεταγραφικό σχεδιασμό τους για τον επερχόμενο Ιανουάριο ή το προσεχές καλοκαίρι ώστε να εξασφαλίσουν την υπογραφή του νεαρού Ιταλού. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TEAMTalk» Τσέλσι, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάτεντ επικοινώνησαν με τον μάνατζερ του.

Ο 22χρονος Ιταλός στόπερ γέννημα θρέμμα των ακαδημιών της ομάδας του Μπέργκαμο, υπέγραψε τον περασμένο μήνα το νέο του συμβόλαιο. Είναι διεθνής από τα δέκα οκτώ του και πλέον από τα βασικά μέλη των «Ατζούρι». Ο μάνατζερ του έχει ήδη προτάσεις από την Αγγλία, για αυτό και η διοίκηση της ιταλικής ομάδας έσπευσε να τον «δέσει» με το νέο συμβόλαιο. Οι ετήσιες αποδοχές του αυξήθηκαν κατά ένα εκατομμύριο ευρώ, στα τέσσερα εκατομμύρια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ απώτερος σκοπός του νεαρού αμυντικού είναι να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.