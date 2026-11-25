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Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις έστειλε το δικό του μήνυμα, μετά το game winner του απέναντι στην Βαλένθια (83-86).

Με.. στιχουργικό τρόπο, όπως μας έχει συνηθίσει, απάντησε στους επικριτές του ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, μετά το νεότερο σουτ νίκης του μέσα στην Roig Arena!

Στην δημοσίευσή του μάλιστα, ο Χέις-Ντέιβις δίνει τον... ορισμό του deja vu, και αποκαλύπτει ότι ένας οπαδός της Βαλένθια τον έβρισε, μερικές στιγμές πριν πάρει την μπάλα για το νικητήριο σουτ.

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Πράξη IV — Ο κεραυνός χτυπά δύο φορές…

Κάν’ το μία φορά και το ξεχνούν. Κάν’ το ξανά.

Πολλά περνούν από το μυαλό σου εκείνες τις στιγμές.

Όπως το προς τα πού να τρέξω όταν μπει το καλάθι.