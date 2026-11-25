Ο τραυματισμός του Παβλένκα, η ανάδειξη του Μοναστηρλή και η έμπρακτη στήριξη στον Τσιφτσή συνθέτουν τα δεδομένα πάνω στα οποία ο ΠΑΟΚ καλείται να χαράξει τη μεταγραφική του στρατηγική για τη θέση του τερματοφύλακα ενόψει Ιανουαρίου.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γίρι Παβλένκα, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών, έβαλε εύλογα τον ΠΑΟΚ σε διαδικασία σκέψεων για την ενίσχυσή του κάτω από τα δοκάρια ενόψει Ιανουαρίου. Πόσω μάλλον από τη στιγμή που ένας τραυματισμός στον ώμο θεωρείται ιδιαίτερα «ύπουλος» για έναν τερματοφύλακα, με την επιστροφή του σε συνθήκες αγώνα να αποτελεί από μόνη της μια ιδιαίτερη διαδικασία.

Όπως αντίστοιχα υπάρχουν σκέψεις για τη θέση του αριστερού εξτρέμ, παρά το γεγονός ότι ο Αλέσιο Λίσι έχει βρει στο πρόσωπο του Χρήστου Ζαφείρη μία εναλλακτική λύση που επί του παρόντος αποδίδει.

Στο μεσοδιάστημα, ωστόσο, προέκυψαν νέα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ κάτω από τα γκολπόστ. Η αποβολή του Αντώνη Τσιφτσή έφερε σε πρώτο πλάνο τον Δημήτρη Μοναστηρλή, ο οποίος κλήθηκε να ανταποκριθεί και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Αγωνίστηκε ως βασικός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και αναδείχθηκε πολυτιμότερος της αναμέτρησης από τον κόσμο του Δικεφάλου.

Ο νεαρός τερματοφύλακας στάθηκε άτυχος στη συνέχεια, καθώς ένας τραυματισμός με την Εθνική Ελπίδων του έβαλε προσωρινά... φρένο, με τον ίδιο να κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Η συγκεκριμένη συγκυρία, πάντως, δεν διαφοροποίησε την πρόθεση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ να καθίσουν μαζί του στο τραπέζι των συζητήσεων για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Στον Δικέφαλο γνωρίζουν καλά πως, έχοντας αναδείξει τα τελευταία χρόνια ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα του συλλόγου σχεδόν σε κάθε θέση του γηπέδου, το κομμάτι που λείπει είναι ένας δικός τους τερματοφύλακας που θα αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στην πρώτη ομάδα.

Με ποιο status θα «δέσει» τον Μοναστηρλή;

Σε επίπεδο προθέσεων, υπάρχει κοινό έδαφος. Ο Δικέφαλος επιθυμεί να διατηρήσει στις τάξεις του τον Μοναστηρλή και ο 22χρονος τερματοφύλακας, ΠΑΟΚ από τα γεννοφάσκια του, θέλει να συνεχίσει στην ομάδα με την οποία γράφει τώρα τα πρώτα του χιλιόμετρα σε επίπεδο ανδρών.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία πρώτη, διερευνητικού χαρακτήρα συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές και δεδομένα θα υπάρξει συνέχεια, προκειμένου να μπουν στην ουσία της υπόθεσης.

Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν περιορίζεται τόσο στη χρονική διάρκεια ή στους οικονομικούς όρους ενός νέου συμβολαίου, όσο στο status με το οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να «δέσει» τον νεαρό τερματοφύλακα.

Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, άλλωστε, ο Μοναστηρλής δεν θα εμπίπτει ηλικιακά στον κανονισμό του Κυπέλλου Ελλάδας για τη χρησιμοποίηση νεαρών ποδοσφαιριστών.

Για τον ΠΑΟΚ, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να διασφαλίσει με συμβόλαιο ένα δικό του παιδί, αλλά και να διαμορφώσει τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα μπορέσει να εξελιχθεί.

Η έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης στον Τσιφτσή

Την ίδια ώρα, υπάρχει και η περίπτωση του Αντώνη Τσιφτσή, απέναντι στον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει εκφράσει με τον πλέον έμπρακτο τρόπο την εμπιστοσύνη του.

Οι συζητήσεις για την αναπροσαρμογή και την επέκταση του συμβολαίου του είχαν ξεκινήσει ήδη από την περασμένη αγωνιστική περίοδο, με τις σχετικές υπογραφές να πέφτουν πριν από περίπου ένα μήνα, διατηρώντας τον Έλληνα τερματοφύλακα στην Τούμπα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Μία κίνηση που δείχνει την εκτίμηση των ανθρώπων του Δικεφάλου στις δυνατότητές του και αποτελεί σημαντική παράμετρο στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη συγκεκριμένη θέση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, της δεδομένης ψήφου εμπιστοσύνης στον Τσιφτσή, της επιθυμίας για την παραμονή του Μοναστηρλή αλλά και της ιδιαίτερης συνθήκης με τον Παβλένκα, ο ΠΑΟΚ καλείται να αποφασίσει πώς θα στελεχώσει τη θέση κάτω από τα γκολπόστ.

Το όνομα του 23χρονου Φέντορ Λαπούχοφ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι ένα από εκείνα που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, ενώ από το καλοκαίρι βρίσκεται στην επικαιρότητα και εκείνο του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς της Γιαγκελόνια.

Πριν, ωστόσο, η συζήτηση περιστραφεί γύρω από συγκεκριμένα ονόματα, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς αναζητά ο ΠΑΟΚ. Αν δηλαδή προσανατολίζεται στην απόκτηση ενός τερματοφύλακα με προοπτική να αποτελέσει το Νο1 ή αν θέλει να διαμορφώσει μία διαφορετική ιεραρχία, επενδύοντας και στους τερματοφύλακες που έχει ήδη στις τάξεις του.

Διότι στην προκειμένη περίπτωση, ο σχεδιασμός του Ιανουαρίου δεν αφορά μόνο την κάλυψη του κενού που άφησε ο τραυματισμός του Παβλένκα, αλλά και την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ κάτω από τα δοκάρια.