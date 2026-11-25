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Χρήματα στον λογαριασμό τους θα δουν οι 13 ΠΑΕ της Superbet League 2, καθώς οι ομάδες Β εξαιρούνται, από το τηλεοπτικό συμβόλαιο.

Με αρκετή καθυστέρηση, μπήκαν οι υπογραφές στη σύμβαση της Superbet League 2 με την ΕΡΤ, ανοίγοντας τον δρόμο για την καταβολή των πρώτων χρημάτων στις ομάδες της κατηγορίας λίγο πριν την εκπνοή του Νοεμβρίου.

η Δευτέρα (23/11), οι 13 ΠΑΕ της κατηγορίας, μιας και εξαιρούνται οι ομάδες Β, κλήθηκαν να εκδώσουν τιμολόγιο για την είσπραξη της πρώτης δόσης που αφορά τα τηλεοπτικά και χορηγικά δικαιώματα.

Η οικονομική ανάλυση ανά ομάδα διαμορφώνεται ως εξής:

• Συνολικό ποσό τιμολογίου: 33.782 ευρώ

• ΦΠΑ: 6.538 ευρώ

• Καθαρό ποσό στα ταμεία της κάθε ΠΑΕ: 27.243 ευρώ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα ακολουθήσουν άλλες δύο δόσεις μέσα στη σεζόν, οι οποίες αναμένεται να είναι μεγαλύτερες.

Η τριετής συμφωνία της SL2 με την ΕΡΤ αποτιμάται συνολικά στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ (2,5 εκατ. ευρώ ετησίως). Ωστόσο, το ποσό που φτάνει τελικά στους συλλόγους είναι αισθητά μειωμένο, καθώς σημαντικό μερίδιο παρακρατείται τόσο από την εταιρεία Percapita (που έχει αναλάβει τη διαχείριση) όσο και από τη διοργανώτρια αρχή.

