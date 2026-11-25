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Αντώνης Αρετής και Βαγγέλης Γκιόκα «συστήνονται», απαντούν σε ερωτήσεις και στέλνουν μήνυμα πρόκρισης ενόψει Χόφενχαιμ.

Δύο εκ των πρωταγωνιστών της φετινής -αλλά και της περσινής- Κ19 του Δικεφάλου, συστήνονται στον κόσμο μέσα από ένα όμορφο βίντεο του PAOK Next Gen στα social media.

Ο Βαγγέλης Γκιόκα δεν έκρυψε το... απωθημένο να γίνει επιθετικός, αναπολώντας το περσινό αήττητο νταμπλ και στέλνοντας μήνυμα πρόκρισης για τον σημερινό (25/11 19:00) αγώνα απέναντι στη Χόφενχαιμ στη Γερμανία.

Στην έτερη πλευρά; Ο εκ των πρώτων σκόρερ των ασπρόμαυρων, ο οποίος δεν θα έλεγε όχι να μετακινηθεί στα στόπερ, αποθεώνοντας τον συμπαίκτη του και ενόψει Χόφενχαιμ; «Να φύγουμε με νίκη».