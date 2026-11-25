Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε ενόψει των δύο σημαντικών αγώνων της Εθνικής Ελλάδας στο παράθυρο του Νοεμβρίου, για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Εθνική αντιμετωπίζει τη Γεωργία στις 26 Νοεμβρίου στις 20:00 και την Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου στις 19:00, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να κάνει δηλώσεις για την ετοιμότητά του, αλλά και για τους αντιπάλους της Εθνικής.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντόρσεϊ:

Για την προσωπική του προετοιμασία μετά την αποχή ενάμιση μήνα:

«Μπροστά σε τέτοια παιχνίδια… δεν υπάρχουν σκέψεις. Προετοιμαζόμουν για αυτό που έρχεται τον τελευταίο ενάμιση μήνα και η μόνη σκέψη είναι να βρεθεί ο τρόπος, να πάρουμε αυτούς τους δύο πολύ δύσκολους αγώνες. Φυσικά και ήταν στο μυαλό μου όλο αυτό το διάστημα αυτοί οι αγώνες. Περίμενα αυτή τη στιγμή, όπως και όλοι μας. Ολοι οι παίκτες και οι φίλαθλοί μας γνωρίζουν, ότι οφείλουμε να κερδίσουμε σε κάθε ματς, για να βρισκόμαστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Για το παιχνίδι με τη Γεωργία και την συνέχεια:

«Όταν έρχεται η ώρα να παίξεις για την Εθνική, η προετοιμασία δεν αφορά απαραίτητα να αντιμετωπίσεις συγκεκριμένους παίκτες. Ξέρουμε, ότι η Γεωργία παίζει σκληρά και είναι μια περήφανη ομάδα, τη θυμόμαστε από το περασμένο Ευρωμπάσκετ και τέτοια παιχνίδια έχουν να κάνουν περισσότερο με την καρδιά παρά με το ταλέντο. Ολα έχουν να κάνουν με τη μαχητικότητα και τα ψυχικά αποθέματα, που θα καταθέσουμε στο παρκέ».

Για τα αρνητικά αποτελέσματα που προηγήθηκαν:

«Είναι έτσι απλά το μπάσκετ, χάσαμε κάποια παιχνίδια που δε θα έπρεπε, όπως μεταφέρεται, κι έτσι έχουμε την υποχρέωση να κερδίσουμε πλέον. Για να φτάσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να διεκδικήσεις το οτιδήποτε με αξιώσεις, πρέπει να κερδίσεις και αυτά τα παιχνίδια. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και πρέπει να αντιδράσουμε».

Για το γεγονός ότι ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη μεγάλη νίκη επί της Ισπανίας στο προηγούμενο παράθυρο:

«Ελπίζω να είμαι… και ακόμη καλύτερος. Θα το διαπιστώσουμε, όταν φτάσουμε στο γήπεδο, θα προσπαθήσω να είμαι στην καλύτερή μου απόδοση, όταν έρθει η ώρα του αγώνα».

