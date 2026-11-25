Στόματα ανοίγουν, οι καταθέσεις ολοένα και γίνονται πιο ενοχοποιητικές για το σύστημα, οι κατηγορίες… σκαρφαλώνουν αναφορικά με τα στησίματα των αγώνων.

Στην αρχή υπήρχε μούδιασμα. Όσοι υπερασπίστηκαν επί μια πενταετία το μπασκετικό σύστημα, δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Στις συλλήψεις, τις απολογίες, τις προφυλακίσεις και τους περιορισμούς κατ’ οίκον.

Έπρεπε, όμως, να βρουν κάτι για να στηρίξουν. Γύρω από τον Λιόλιο, τον Κορομηλά, τον Παπαπέτρου, την Τσαρούχα, χτίστηκε ολόκληρο αφήγημα. Ο Μαυραγάνης γι’ αυτούς ήταν απλά ένας… φίλος, χωρίς ρόλο, οπότε δεν τους ενοχλούσε. Το «σπατουλάρισμα» πέντε ετών για το πόσο καλό κάνει στο μπάσκετ η αλλαγή σελίδας, γκρεμίστηκε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.

Η πρώτη γραμμή υπεράσπισης, ήταν η απαξίωση των μαρτύρων. Πόσες φορές δεν ακούσατε για μόλις δύο ανθρώπους πάνω στους οποίους βασίζεται όλο το κατηγορητήριο; Πόσες φορές δεν προστέθηκε στο «μόλις δύο» η φράση πως κι αυτοί ήταν μπλεγμένοι στο μπασκετικό σύστημα, άρα δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστοι;

Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, εξήγαγαν και το συμπέρασμα πως δεν θα υπάρξουν προφυλακίσεις, δεν θα υπάρξουν περιορισμοί ελευθερίας. Αφού έγινε αυτό για όλους τους μέχρι τώρα κατηγορούμενους, περάσαμε στο «θα αρθούν σύντομα οι προφυλακίσεις και οι περιορισμοί». Πέρασε ένας μήνας στο μεταξύ…

Είδαμε ακόμη και φωτογραφίες με το αν κάποιος μάρτυρας είχε πάει κάποια φορά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Χωρίς αυτό να σημαίνει απολύτως τίποτα, απλά για το σόου. Και για να συνεχιστεί το αφήγημα των μόλις δύο μαρτύρων.

Τελικά όσο περνά ο καιρός, αποδεικνύεται πως δεν είναι δυο, δεν είναι τρεις… Είναι πολλοί περισσότεροι. Και υπάρχει αυξητική τάση, καθώς τα στόματα ολοένα και ανοίγουν. Πολλοί αντιλαμβάνονται πως δεν έχουν λόγο να φοβούνται, οπότε καταθέτουν όσα γνωρίζουν.

Έξι πρώην μέλη της ΚΕΔ, αρχιδιαιτητές, διαιτητές, έδωσαν τις δικές τους καταθέσεις. Όλες επιβαρυντικές για το σύστημα του Λιόλιου. Άλλος είπε πως ο προφυλακισμένος πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ του είπε ευθέως να χρησιμοποιήσει δύο διαιτητές, οι οποίοι είχαν κοπεί από τη FIBA κατηγορούμενοι για χρηματισμό σε παιχνίδι σε βαλκανική χώρα.

Άλλος ανέφερε πως «Θεωρώ αδιανόητο να παίζει κάποιος διαιτητής σε τρεις τελικούς από τους πέντε, όπως ο Παπαπέτρου, που είχε πολλές λανθασμένες αποφάσεις σε πολλά παιχνίδια. Η Τσαρούχα για εμένα ήταν Νο1 διαιτητής στην Ελλάδα μέχρι και τώρα που συνελήφθη. Τα τελευταία δύο χρόνια περίπου, έβλεπα αποφάσεις της που μου προξενούσαν προβληματισμό και δεν μπορούσα να τις δικαιολογήσω».

Έγιναν αναφορές ακόμη και για αποσπάσματα από την ταινία «Νονός» τα οποία στάλθηκαν σε διαιτητή μετά από ήττα του Προμηθέα!

Το κουβάρι όλο και ξετυλίγεται, με την κλωστή να μη λιγοστεύει, να μην τελειώνει. Το που θα βγάλει η έρευνα, θα φανεί στην πορεία. Σιγά-σιγά ξεφεύγουμε από τις αναμετρήσεις των χαμηλότερων κατηγοριών και υπάρχουν αναφορές μέχρι και για κορυφαίες αναμετρήσεις.

Τώρα; Τι γίνεται τώρα; Πώς θα απαξιωθούν όλες αυτές οι μαρτυρίες και όσοι έκαναν τις καταθέσεις; Ειδικά όταν δεν έμειναν ούτε 48 ώρες στα πόστα τους, μόλις τους ζητήθηκε να… λερώσουν τα χέρια τους για χάρη του συστήματος.

