Η Suzuki Motor Corporation παρουσίασε διαδικτυακά, σε παγκόσμια πρεμιέρα στις 25 Νοεμβρίου 2026, το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, το ολοκαίνουργιο Ignis. Οι πωλήσεις του θα ξεκινήσουν σταδιακά στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές από το καλοκαίρι του 2027.

Το ολοκαίνουργιο Ignis εξελίχθηκε με βάση τη φιλοσοφία «Easy to Switch – το ιδανικό αυτοκίνητο πόλης για τη γειτονιά σας». Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με συμπαγείς διαστάσεις που συνδυάζει την ευκολία χρήσης με επιδόσεις κατάλληλες για τις καθημερινές μετακινήσεις, επιτρέποντας στους οδηγούς να μεταβούν ομαλά από ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ένα ηλεκτρικό ή από ένα μεγαλύτερο σε ένα με μικρότερο μέγεθος.

Κατά την εξέλιξη του νέου Ignis πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, από αστικές περιοχές έως δρόμους με στροφές σε διάφορες χώρες αλλά και στην Ευρώπη. Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από τις δοκιμές, βελτιστοποιήθηκαν ο έλεγχος απόδοσης της ισχύος και η ρύθμιση των αναρτήσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές οδικές συνθήκες και στις ανάγκες των πελατών στις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως. Το αποτέλεσμα είναι μια οδηγική εμπειρία που εμπνέει σιγουριά ακόμη και σε όσους οδηγούν για πρώτη φορά ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με την αθόρυβη λειτουργία και την ομαλή επιτάχυνση, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ηλεκτροκίνηση.

◼ Βασικά χαρακτηριστικά του ολοκαίνουργιου Ignis 1. Σχεδίαση

Με βασικές σχεδιαστικές έννοιες τις «Smart», «Iconic» και «Cozy», το Ignis συνδυάζει την οικεία αισθητική με μια σύγχρονη εμφάνιση. Η εξωτερική σχεδίαση αποκτά ανάλαφρο και κομψό χαρακτήρα χάρη στη ρευστή γραμμή των «ώμων» κάτω από τα παράθυρα και το τέχνασμα της αιωρούμενης οροφής. Επιπλέον, τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα LED διαθέτουν χαρακτηριστικά, φωτεινά μοτίβα, εμπνευσμένα από ψηφιακούς αριθμούς, που κάνουν το Ignis άμεσα αναγνωρίσιμο.

Στο εσωτερικό, μια στρογγυλεμένη γραμμή εκτείνεται συνεχόμενα από το ταμπλό έως τις επενδύσεις των θυρών, αγκαλιάζοντας τους επιβάτες και δημιουργώντας αίσθηση ασφάλειας. Το ταμπλό, με τη ζεστή αισθητική του, συνδυάζει μία ευρεία οθόνη με μια επιφάνεια αποθήκευσης εμπνευσμένη σχεδιαστικά από την κεραμική, δημιουργώντας έναν χώρο που ισορροπεί ανάμεσα στην πρακτικότητα και την άνεση.

Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης

Το νέο Ignis διαθέτει ένα συμπαγές και ελαφρύ σύστημα eAxle, που ενσωματώνει σε μία μονάδα έναν νέο ηλεκτροκινητήρα, μετατροπέα ισχύος (inverter) και μειωτήρα στροφών. Συνδυάζεται με μπαταρία LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου), σχεδιασμένη για υψηλή ασφάλεια και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Αποκλειστική πλατφόρμα ηλεκτρικού οχήματος

Η χρήση της ειδικά σχεδιασμένης για ηλεκτρικά οχήματα πλατφόρμας «HEARTECT-e» και η τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το αμάξωμα εξασφαλίζουν ελαφριά κατασκευή με υψηλή ακαμψία. Παράλληλα, η έξυπνη εκμετάλλευση των χώρων προσφέρει ευρύχωρη καμπίνα και σταθερή οδική συμπεριφορά, διατηρώντας εξαιρετική ευελιξία χάρη στην ελάχιστη ακτίνα στροφής των 4,5 μ.

Άνεση κύλισης και σταθερότητα

Η ανάρτηση που έχει εξελιχθεί για την αποκλειστική ηλεκτρική πλατφόρμα προσφέρει υψηλή σταθερότητα και άνεση κατά την κύλιση. Επιπλέον, υιοθετούνται συστήματα που επιτρέπουν την αποδοτική ανάκτηση ενέργειας και μειώνουν την καταπόνηση του οδηγού, όπως σύστημα πέδησης με υδραυλική λειτουργία και ανάκτηση ενέργειας, ηλεκτρική υποβοήθηση πέδησης καθώς και πεντάλ «εύκολου χειρισμού»* (easy operation pedal). Έτσι επιτυγχάνεται αίσθηση πέδησης οικεία ακόμη και στους οδηγούς που μεταβαίνουν από βενζινοκίνητο αυτοκίνητο.

* Δεν διατίθεται σε ορισμένες εκδόσεις.

Δήλωση του Toshihiro Suzuki, Representative Director & President

«Το ολοκαίνουργιο Ignis που παρουσιάζουμε σήμερα είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης της Suzuki για τις παγκόσμιες αγορές. Συγκεντρώνει την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μέσα από δεκαετίες εξέλιξης μικρών αυτοκινήτων, τη γνώση που προκύπτει από τη στενή μας σχέση με τους πελάτες σε όλο τον κόσμο και τη φιλοσοφία της Suzuki “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (Μικρότερο, Λιγότερο, Ελαφρύτερο, Κοντύτερο, Όμορφο). Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία στη χωροταξική διαμόρφωση που αποκτήσαμε εξελίσσοντας τα μικρά αυτοκίνητα για την Ιαπωνία, το νέο Ignis συνδυάζει ένα ελαφρύ και συμπαγές αμάξωμα, με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση και ευελιξία, με μια ευρύχωρη καμπίνα. Όπως και τα Swift, Vitara και S-CROSS, υποβλήθηκε σε εκτεταμένες δοκιμές σε δημόσιους δρόμους στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα σταθερότητας και άνεσης. Με οδηγό το εταιρικό μας σύνθημα “By Your Side”, η Suzuki θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στην καθημερινότητα κάθε πελάτη, σε κάθε περιοχή, προτείνοντας λύσεις μετακίνησης που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του».

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα μπαταρίας 26 kWh Σύστημα μετάδοσης 2WD ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Συνολικό μήκος 3.570 mm Συνολικό πλάτος 1.565 mm Συνολικό ύψος 1.635 mm Μεταξόνιο 2.460 mm Μετατρόχιο Εμπρός 1.340 mm Πίσω 1.345 mm Ελάχιστη ακτίνα στροφής 4,5 m Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 150 mm Θέσεις επιβατών 4 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Μέγιστη ισχύς 67 kW/91 PS Μέγιστη ροπή 133 Nm ΠΛΑΙΣΙΟ Φρένα Εμπρός Αεριζόμενοι δίσκοι Πίσω Ταμπούρα Διάσταση ελαστικού 175/65R15

*Τα στοιχεία είναι προ της οριστικής έγκρισης τύπου και ενδέχεται να αλλάξουν.