Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ένα κορεό ετοιμάζει η Θύρα 7 την Πέμπτη, πριν τη σέντρα του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μίλαν.

Τη Μίλαν υποδέχεται την Πέμπτη (26/11, 19:45) ο Ολυμπιακός στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και οι οπαδοί του ετοιμάζουν κάτι ξεχωριστό για την έναρξη του αγώνα.

Η Θύρα 7 έκανε γνωστό ότι έχει ετοιμάσει ένα κορεό που θα κάνει εμφάνισή του λίγο πριν την σέντρα του αγώνα και δίνει συγκεκριμένες οδηγίες, σε όσους θα βρεθούν στο γήπεδο.

Αναλυτικά:

Για τον αγώνα της Πέμπτης (26/11) με την Μίλαν, έχουμε ετοιμάσει ένα ακόμα κορεό και οι οδηγίες που πρέπει να τηρηθούν, είναι οι εξής:

-Σηκώνουμε τις σακούλες με το σήμα των οργανωτών και τις κρατάμε σταθερά για όσο χρειαστεί, χωρίς να ασχολούμαστε με τα κινητά και τα βίντεο.

-ΟΛΟΙ όσοι κάθονται στο πέταλο της Θύρας 7 θα πρέπει να είναι στο γήπεδο όσο το δυνατόν νωρίτερα.

-ΚΑΝΕΝΑΣ δεν κάθεται σε κάγκελα, κυλικεία, διαδρόμους και σκαλοπάτια(!) (ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ).

-Το σακουλόχαρτο του καθενός θα είναι κολλημένο ΠΙΣΩ από την πλάτη της καρέκλας του .

Υ.Γ Τα κινητά στην τσέπη, ασταμάτητη φωνή και στήριξη μέχρι το τελευταίο σφύριγμα!

