Για την 5η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, η 23η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την 22η Βίκινγκ, με τις δύο ομάδες να έχουν από 4 βαθμούς. Στη Γαλλία, η 35η Λιλ φιλοξενεί τη 13η και αήττητη Μπάγερν.

Η Βίκινγκ σκόραρε στους 12 τελευταίους ευρωπαϊκούς αγώνες της, ρεκόρ για τον σύλλογο.

Η Ατλέτικο του Ντιέγκο Σιμεόνε ηττήθηκε 2-1 στο «Άνφιλντ» και 0-2 εντός από την Μπάγερν, ενώ πήρε το τρίποντο με 2-0 κόντρα στη Γιουνάιτεντ και έφερε 1-1 στη Στουτγάρδη. Στη Λα Λίγκα είναι 3η, πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, από την οποία έχασε 1-2 στο «Μετροπολιτάνο» πριν από τη διακοπή. Την Κυριακή επικράτησε με 3-0 στην έδρα της Χετάφε. Χωρίς 0-0 οι 42 τελευταίοι αγώνες της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η πρωταθλήτρια Νορβηγίας κάνει την πρώτη της παρουσία στη διοργάνωση από το 1992-93. Έχασε με 3-1 στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια της στη League Phase, από Στουτγάρδη και Άστον Βίλα. Στα υπόλοιπα δύο παραχώρησε 3-3 στην Μπάγερν και επιβλήθηκε με 4-1 της Σαμπάχ. Στο πιο πρόσφατο ματς πρωταθλήματος ηττήθηκε με 3-2 από την Τρόμσο και έμεινε τρεις βαθμούς πίσω από την κορυφή, τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της Eliteserien. Οι 8 τελευταίοι αγώνες της είχαν γκολ και από τις δύο ομάδες και Over 2,5. Η Ατλέτικο είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, με τη Βίκινγκ όμως να είναι συνεπής στο σκοράρισμα.

Η Λιλ του Αντσελότι είναι μία από τις 3 ομάδες που έως τώρα δεν έχουν νικήσει στη League Phase. Έχασε από Μπέτις (2-3), Άρσεναλ (0-3) και Γαλατασαράι (2-4) και έφερε 0-0 στη Νορβηγία με την Μπόντο Γκλιμτ. Στη Λιγκ 1 είναι 3η με πέντε διαφορά από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά το Σάββατο έχασε στην έδρα της με 0-1 από τη Λυών, στο πρώτο φετινό εγχώριο ματς της χωρίς γκολ. Σκόραρε στους 9 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η Μπάγερν είναι αήττητη στη League Phase, έχοντας φέρει κατά σειρά 5-0 με την Μπόντο, 3-3 με τη Βίκινγκ, 2-2 με την Άρσεναλ και 2-0 επί της Ατλέτικο στη Μαδρίτη. Στη Μπουντεσλίγκα έμεινε στο 1-1 στο Μόναχο, με αντίπαλο την Κολωνία και έπεσε από την κορυφή. Ταξιδεύει χωρίς τους επιθετικούς Ολίσε (12 γκολ) και Κέιν (10 γκολ), δύο σοβαρές απουσίες που θα την απασχολήσουν και στα επόμενα παιχνίδια. Το βάρος στην επίθεση πέφτει στον 18χρονο Καρλ (5 γκολ στη διοργάνωση). Οι Βαυαροί σκοράρουν στα 25 τελευταία τους στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Γκολ πέτυχε και η Λιλ στα 9 τελευταία εντός στο Τσάμπιονς Λιγκ. Έξι νίκες στα οκτώ τελευταία για την Μπάγερν με Γάλλους. Το combo διπλό και γκολ/γκολ έχει τύχη.

213. ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΒΙΚΙΓΝΚ 1&G 2,35

216. ΛΙΛ - ΜΠΑΓΕΡΝ 2&G 3,25