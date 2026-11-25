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Οι άνθρωποι της Χόφενχαιμ αποθέωσαν τη δουλειά που γίνεται στο PAOK Academy, δίνοντας ως παράδειγμα την πορεία του Ανέστη Μύθου και του Πέτρου Τσιαπακίδη

Αντίστροφη μέτρηση για ΠΑΟΚ και Χόφενχαιμ, με τους ανθρώπους των Γερμανών να προχωρούν σε ένα μίνι-αφιέρωμα του προσεχούς του αντίπαλου στον 3ο προκριματικό γύρο του Youth League.

Μόνο που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι Γερμανοί «πρόλαβαν» να αποθεώσουν τη δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στο PAOK Academy, φέρνοντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις πορείες των Ανέστη Μύθου και Πέτρου Τσιαπακίδη.

«Η Κ19 μας αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο UEFA Youth League, με την ελληνική ομάδα να διαθέτει μια πραγματικά επιτυχημένη ακαδημία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στο Youth League, ενώ σήμερα αποτελεί μέλος της πρώτης ομάδας και των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι υπεύθυνοι της Χόφενχαιμ σε χαρακτηριστικό βίντεο στα social media της ομάδας.

Την αποθέωση γνώρισε και ο μέχρι πρότινος προπονητής της περσινής νταμπλούχου Κ19, Πέτρος Τσιαπακίδης, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο πλευρό του Αλέσιο Λίσι στην πρώτη ομάδα. «Παράλληλα, ο πρώην προπονητής της Κ19, Πέτρος Τσιαπακίδης, είναι πλέον βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα».

Το αφιέρωμα της Χόφενχαιμ στους ασπρόμαυρους ολοκληρώνεται με μία ακόμα «υπόκλιση», στην ατμόσφαιρα της Τούμπας, αλλά και της Θεσσαλονίκης.

«Ο ΠΑΟΚ δίνει τους εντός έδρας αγώνες του στο γήπεδο της Τούμπας. Το γήπεδο, που εγκαινιάστηκε το 1959, έχει χωρητικότητα σχεδόν 29.000 θεατών και είναι γνωστό για την κοντινή απόσταση των κερκίδων από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς και για την παθιασμένη ατμόσφαιρά του».