Με ηχηρές απουσίες ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Μίλαν, για την μεγάλη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο του Europa League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μίλαν (26/11, 19:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, σε ένα από τα πιο απαιτητικά άλλα και μεγάλα παιχνίδια της φετινής σεζόν.

Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται στην 6η θέση του πίνακα με 10 βαθμούς, οι πιθανότητες της οκτάδας είναι ρεαλιστικές. Αντίθετη είναι η πορεία της Μίλαν στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα του Μιλάνου βρίσκεται στην 28η θέση της κατάταξης με μόλις 3 βαθμούς με τον Ρούμπεν Αμορίμ να έχει αρκετές απουσίες να διαχειριστεί για την αναμέτρηση στο Φάληρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην Ιταλία, ο Φραντσέσκο Καμάρντα δεν ήταν μέρος της προπόνησης της Τετάρτης (25/11) ύστερα από ενοχλήσεις στον αστράγαλο και έτσι θα απουσιάσει από το ματς απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Ο 18χρονος φορ έχει καταγράψει οκτώ συμμετοχές τη φετινή σεζόν, εκ των οποίων οι έξι στο πρωτάθλημα και δύο στο Europa League, με τις πέντε από αυτές να έρχεται από τον πάγκο και μόλις μία ως βασικός απέναντι στην Σάλτσμπουργκ.

Από εκεί και πέρα δεν υπολογίζονται οι Μόντριτς, Τομόρι και Πάβλοβιτς. Αναμένουμε τον Πορτογάλο τεχνικό να ανακοινώσει εντός των επόμενων ωρών, την αποστολή των «ροσονέρι» με αρκετά ονόματα να λείπουν από αυτήν.

