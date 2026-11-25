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Μία ενδιαφέρουσα αποκάλυψη για τον Νεϊμάρ έκανε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, μιλώντας στον θρυλικό Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Ρομάριο. Ο Ισπανός προπονητής αποκάλυψε πως το καλοκαίρι του 2013 επιχείρησε προσωπικά να πείσει τον Βραζιλιάνο σταρ να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου.

Την περίοδο εκείνη, ο Γκουαρδιόλα είχε μόλις αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Βαυαρών, έχοντας αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα. Σε μία συνάντηση της UEFA πληροφορήθηκε πως ο Νεϊμάρ βρισκόταν πολύ κοντά στη μετακίνησή του στους Καταλανούς, χωρίς ωστόσο η συμφωνία να έχει οριστικοποιηθεί.

Αυτό αποτέλεσε την αφορμή για να κινηθεί άμεσα. Ο Καταλανός τεχνικός συναντήθηκε με τον νεαρό τότε Βραζιλιάνο και προσπάθησε να τον πείσει να επιλέξει το Μόναχο ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ωστόσο, ο Νεϊμάρ είχε ήδη πάρει την απόφασή του και τελικά μετακόμισε στην Μπαρτσελόνα, με τον Γκουαρδιόλα να παραδέχεται πως αυτή ήταν η σωστή επιλογή για την ποδοσφαιρική του πορεία.

«Όταν έφυγα από τη Βαρκελώνη για την Μπάγερν Μονάχου, πραγματοποιούνταν μία συνεδρίαση της UEFA. Ακούγαμε ότι ο Νεϊμάρ θα πήγαινε στην Μπαρτσελόνα, αλλά υπήρχαν πληροφορίες πως η μεταγραφή δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη.

Προσπάθησα να τον πείσω να έρθει στην Μπάγερν Μονάχου. Βρεθήκαμε μαζί σε ένα δωμάτιο και συζητήσαμε λίγο για ποδόσφαιρο.

Τελικά, πήρε τη σωστή απόφαση και πήγε στην Μπαρτσελόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεπ Γκουαρδιόλα.