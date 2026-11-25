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Η Παρί διέλυσε με έξι γκολ στην έδρα της την Βιγιαρεάλ, ενώ η Ρόμα σκόραρε δύο φορές στο «Ολντ Τράφορντ» και πάλι κατάφερε να φύγει χωρίς βαθμό. Απόψε, συναντιούνται για την 5η αγωνιστική του Champions League και η Superbet ανεβάζει στο 3.80* τη SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* για γκολ και κάρτες στο Παρίσι. Στα υπόλοιπα ματς, ο Ραφίνια ψάχνει κι άλλα γκολ στο Μπακού και ο Μπρούνο Φερνάντες επιστρέφει για πρώτη φορά ως αντίπαλος της Σπόρτινγκ.

Παρί Σεν-Ζερμέν – Ρόμα | Πέντε γκολ ανά ματς για την Παρί

Στις 22:00 η Ρόμα μπαίνει στο «Παρκ ντε Πρενς» απέναντι σε μια Παρί που μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς. Τα 20 γκολ των Παριζιάνων σε αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές είναι ρεκόρ για το ξεκίνημα ομάδας σε ομίλους ή League Phase του Champions League. Για τη SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* μετρούν τα γκολ και οι κάρτες και των δύο ομάδων.

Από 3.10 σε 3.80* για τουλάχιστον τέσσερα γκολ και τουλάχιστον τρεις κάρτες συνολικά στο ματς.

Από 3.75 σε 4.30* για τουλάχιστον δύο σουτ στην εστία από τον Φεράν Τόρες και άλλα τόσα ή περισσότερα από τον Ντόνιελ Μάλεν.

Σαμπάχ Μπακού – Μπαρτσελόνα | Έξι γκολ σε τέσσερα ματς ο Ραφίνια

Στις 19:45 η Μπαρτσελόνα παίζει στην έδρα της Σαμπάχ με τον Ραφίνια να μετρά έξι γκολ στις τέσσερις τελευταίες συμμετοχές του στο Champions League. Οι Καταλανοί έρχονται από το 3-0 επί της Άστον Βίλα, ενώ η Σαμπάχ δέχτηκε τέσσερα γκολ στην έδρα της Βίκινγκ.

Από 3.25 σε 3.60* για να κάνει η Μπαρτσελόνα τουλάχιστον εννέα σουτ στην εστία, να πετύχει τουλάχιστον τέσσερα γκολ και να κερδίσει τουλάχιστον επτά κόρνερ.

Από 2.27 σε 2.47* για να σκοράρει ο Ραφίνια τουλάχιστον δύο φορές.

Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ | Ποια θα σπάσει το σερί της;

Η Σλάβια υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ στις 19:45 αναζητώντας την πρώτη της νίκη έπειτα από 23 παιχνίδια στην κύρια φάση του Champions League. Οι Ισπανοί, από την πλευρά τους, έχουν χάσει και τα επτά τελευταία εκτός έδρας ματς τους στη διοργάνωση.

Από 3.60 σε 4.00* για να σκοράρει ο Ζορζ Μικαουτάντζε και να νικήσει η Βιγιαρεάλ.

Κλαμπ Μπριζ – Λίβερπουλ | Τρία γκολ και πάνω για 19 σερί ματς

Στις 22:00 η Λίβερπουλ δοκιμάζεται στο Μπριζ. Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της στη φετινή διοργάνωση πέτυχε 14 γκολ και δέχτηκε δέκα. Οι Βέλγοι έχουν το δικό τους σερί στο Champions League, με τουλάχιστον τρία γκολ συνολικά σε καθένα από τα 19 τελευταία ματς τους.

Από 2.90 σε 3.15* για τουλάχιστον τέσσερα γκολ και τουλάχιστον 33 σουτ συνολικά στο παιχνίδι.

Από 4.00 σε 4.55* για να σκοράρει ο Φλόριαν Βιρτς και να κερδίσει η Λίβερπουλ.

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Φενέρμπαχτσε | Θα σπάσει η Φενέρ το σερί της Σαχτάρ;

Σε έξι παιχνίδια ως γηπεδούχος απέναντι σε τουρκικούς συλλόγους, η Σαχτάρ πήρε έξι νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ. Στις 22:00 καλείται να κρατήσει μακριά από την εστία της μια Φενέρ που την προηγούμενη αγωνιστική σκόραρε τρεις φορές απέναντι στη Λίβερπουλ και τη νίκησε με 3-2.

Από 3.30 σε 3.60* για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να δεχτεί η καθεμία τουλάχιστον δύο κάρτες.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Βίκινγκ | Ο Μπαένα σημαδεύει εστία

Η Ατλέτικο έχει σκοράρει και στα επτά παιχνίδια της με νορβηγικές ομάδες, κερδίζοντας τα έξι. Στις 22:00 φιλοξενεί τη Βίκινγκ, που έρχεται στη Μαδρίτη μετά το 4-1 επί της Σαμπάχ.

Από 2.75 σε 3.15* για να κάνει ο Άλεξ Μπαένα τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία, να σκοράρει η Ατλέτικο τουλάχιστον τρεις φορές και να κερδίσει τουλάχιστον επτά κόρνερ.

Λιλ – Μπάγερν Μονάχου | Εννέα σερί εντός έδρας ματς με γκολ για τη Λιλ

Η Λιλ έχει βρει δίχτυα σε εννέα συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια Champions League. Στις 22:00 υποδέχεται την Μπάγερν, που σκόραρε τουλάχιστον δύο φορές στα 12 από τα 13 τελευταία ματς της στη διοργάνωση.

Από 3.40 σε 3.90* για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, να κερδίσει η καθεμία τουλάχιστον τρία κόρνερ και να δεχτεί τουλάχιστον μία κάρτα.

Ίντερ – Στουτγκάρδη | Ένα γκολ από το ρεκόρ της η Ίντερ

Αν σκοράρει απέναντι στη Στουτγκάρδη στις 22:00, η Ίντερ θα φτάσει τα εννέα διαδοχικά ματς με γκολ στο Champions League και θα ισοφαρίσει το δικό της ρεκόρ. Στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές οι «νερατζούρι» νίκησαν τη Σαχτάρ με 1-0 και τη Φέγενορντ με 3-0.

Από 3.25 σε 3.60* για να νικήσει η Ίντερ, να σκοράρει ο Μάρκους Τουράμ και να έχει κάθε ομάδα τουλάχιστον δύο κόρνερ υπέρ της και μία κάρτα σε βάρος της.

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Η επιστροφή του Μπρούνο

Ο Μπρούνο Φερνάντες πέτυχε 64 γκολ σε 137 συμμετοχές με τη Σπόρτινγκ πριν φύγει το 2020 για το Μάντσεστερ. Απόψε στις 22:00 θα την αντιμετωπίσει για πρώτη φορά ως αντίπαλος. Από τις δύο Ενισχυμένες Αποδόσεις* του αγώνα, η πρώτη τον θέλει να δοκιμάζει τον τερματοφύλακα της παλιάς του ομάδας.

Από 3.20 σε 3.50* για τουλάχιστον ένα σουτ του Φερνάντες στην εστία, ένα ή περισσότερα γκολ της Γιουνάιτεντ και τουλάχιστον πέντε κόρνερ υπέρ της.

Από 3.30 σε 3.70* για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, να εκτελέσει η καθεμία τουλάχιστον τέσσερα κόρνερ και να δεχτεί τουλάχιστον μία κάρτα.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.