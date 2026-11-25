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Δεν σταματούν να έρχονται τα βίντεο με το... aftermath της νίκης του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια, με τα νεότερα πλάνα να δείχνουν την αλληλεπίδραση Χέις-Ντέιβις και Μπάντιο στα αποδυτήρια της Roig Arena!

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 10-4 στην Βαλένθια και πήρε ξανά «κεφάλι» όσον αφορά την κορυφή της διοργάνωσης, δια χειρός Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού το έκανε ξανά, αυτή την φορά από τα 10 μέτρα, και οι διάλογοι που εκτυλίχθηκαν στα αποδυτήρια ήταν, το λιγότερο, επικοί.

«Deja vu! Είναι τρελό. Νιώθω ότι το έχω ξανακάνει», δήλωνε στην κάμερα ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, έως ότου τον κόψει ο Μπράνκου Μπάντιο με το... αμίμητο «Έχω PTSD από την προηγούμενη φορά, φίλε»!

«Είναι καλύτερα στην σωστή πλευρά. Ίσως να φταις εσύ!», του απάντησε ο Αμερικάνος σταρ του «Τριφυλλιού», σε στιγμές που γίνονται κατευθείαν... κλασικές.

Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού με όλες τις ατάκες: