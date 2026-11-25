Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η Chery συνδυάζει την Black Friday με την προηγμένη plug-in υβριδική τεχνολογία της, προσφέροντας όφελος που φτάνει τις 5.000 ευρώ, ή εναλλακτικά χρηματοδότηση με 0% επιτόκιο.

Η Chery φέτος βάζει στην… πρίζα την Black Friday, καθιστώντας ακόμη πιο δελεαστική την επιλογή ενός plug-in υβριδικού μοντέλου της.

Συγκεκριμένα, μέσω της ειδικής ενέργειας «Chery Plug Friday», η Chery Greece διευκολύνει την απόκτηση των plug-in υβριδικών μοντέλων της, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε όφελος που φτάνει τις 5.000 ευρώ ή χρηματοδότηση με 0% ονομαστικό επιτόκιο.

Το μέγιστο όφελος των 5.000 ευρώ συνοδεύει το επιβλητικό SUV Chery Tiggo 9 PHEV, τη ναυαρχίδα της Chery στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Για το εντυπωσιακό 7θέσιο Chery Tiggo 8 PHEV η Chery Plug Friday φέρνει όφελος 4.000 ευρώ, ενώ για το ιδιαίτερα δημοφιλές οικογενειακό Chery Tiggo 7 PHEV το όφελος ανέρχεται στις 3.500 ευρώ.

Η ενέργεια θα διαρκέσει έως και τις 4/12/2026 και αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Διευκρινίζεται ότι το οικονομικό όφελος δεν συνδυάζεται με το ελκυστικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μόνο μία από τις δύο παροχές.

Προηγμένη υβριδική τεχνολογία, ασφάλεια και 12 χρόνια εγγύηση

Για την Chery η Black Friday δεν είναι απλά ένας εμπορικός θεσμός. Είναι η ευκαιρία να εντάξει κανείς στην καθημερινότητά του την προηγμένη υβριδική τεχνολογία “Chery Super Hybrid” (CSH), απολαμβάνοντας ισχυρές επιδόσεις και σημαντική οικονομία καυσίμου.

Από το οικογενειακό Chery Tiggo 7 PHEV, έως το 7θέσιο Chery Tiggo 8 PHEV και το premium, επίσης 7θέσιο Chery Tiggo 9 PHEV, τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά μοντέλα της Chery συνδυάζουν αποδοτικά συστήματα κίνησης με υψηλή ποιότητα κατασκευής, άνεση, πρακτικότητα και τεχνολογίες τελευταίας γενιάς

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των μοντέλων της Chery αποτελεί η έμφαση στην ασφάλεια, η οποία διασφαλίζεται μέσω της στιβαρής δομής του αμαξώματος, της εκτενούς γκάμας προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), καθώς και του στάνταρ εξοπλισμού που περιλαμβάνει έως και 10 αερόσακους (Chery Tiggo 9 PHEV).

Κάθε νέο Chery καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης η εγγύηση ανέρχεται σε 8 έτη ή 160.000 χιλιόμετρα. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το όριο που συμπληρώνεται πρώτο.

Επιπλέον, το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά, προσφέρει δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης κατά πέντε έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια κάλυψης στα 12 χρόνια.