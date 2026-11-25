Η βαθμολογική θέση του είναι στην κορυφή. Η στατιστική του στα φάουλ παραπέμπει σε ομάδα για... υποβιβασμό. Ο «έλεγχος» των 11 πρώτων αγωνιστικών, βγάζει «διαμάντια»!

Ο πρώτος γύρος της Super League οδεύει προς το τέλος του, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει σταθερά στην κορυφή, όμως η πρωτιά του δεν αφορά μόνο στον βαθμολογικό πίνακα αλλά και σε ορισμένες άλλες στατιστικές κατηγορίες.

Για παράδειγμα έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, μαζί με την ΑΕΚ που έχει ματς λιγότερο, με 24 γκολ.

Διαθέτει επίσης την καλύτερη άμυνα, με μόλις πέντε τέρματα παθητικό, ένα λιγότερο από την Ένωση.

Έχει τις περισσότερες τελικές, 193, δύο παραπάνω από τον Ολυμπιακό και 33 περισσότερες από την 3η ΑΕΚ.

Παράλληλα έχει δεχτεί και τις λιγότερες τελικές, μόλις 80 (περίπου 7 ανά ματς), δηλαδή δέκα λιγότερες από την ΑΕΚ που ακολουθεί, πάντα με ματς λιγότερο, και 14 λιγότερες από τον Ολυμπιακό.

Όλα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν λογικά από τη στιγμή που μιλάμε για την κατά τεκμήριο πιο σταθερή ομάδα σε αυτές τις 11 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, που έχει πετύχει το εντυπωσιακό 10-0-1, με τη μοναδική ήττα της να καταγράφεται στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Επιδόσεις... ουραγού στα φάουλ υπέρ/κατά!

Το περίφημο... νομοθετικό διάταγμα, χάριν στο οποίο οι Πράσινοι βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας φαίνεται ότι προβλέπει "κορυφές" και σε άλλες στατιστικές κατηγορίες που κάθε άλλο παρά συνάδουν με πρωτοπόρο. Μάλλον για ομάδα που βολοδέρνει στις τελευταίες θέσεις και παλεύει για να σωθεί θα έλεγε κανείς.

Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός είναι η δεύτερη ομάδα με τα λιγότερα κερδισμένα φάουλ και τον ξεπερνάει μόνο ο προτελευταίος Αστέρας Τρίπολης! Συγκεκριμένα έχει κερδίσει 137 έναντι 130 των Αρκάδων. Κοντά στους Πράσινους βρίσκεται η ΑΕΚ με 139, αλλά εφόσον δώσει και το χρωστούμενο παιχνίδι της, με τον μ.ο. των 12-13 που κερδίσει, προφανώς θα ανοίξει περισσότερο η διαφορά. Αξιοσημείωτο πάντως ότι στην τελευταία πεντάδα βρίσκεται όλο το Big-4, με τον Ολυπιακό να έχει τα περισσότερα (159) στη σύγκριση των τεσσάρων.

Επίσης πολύ εντυπωσιακό ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη 2η θέση με τα περισσότερα φάουλ εναντίον του και τον ξεπερνάει μόλις κατά ένα ο ουραγός της βαθμολογίας Βόλος! Μετράει 187 σε 11 ματς, ακριβώς 17 μ.ο. ανά ματς, ενώ ακολουθεί πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ με 183 και και ο Άρης με 181. Στα 168 βρίσκεται ο Ολυμπιακός (7ος) και 157 η ΑΕΚ (11η).

Πρωτιά και στα φάουλ των αντιπάλων!

Ένα ακόμα ιδιαίτερο στοιχείο, είναι το τι κάνουν οι αντίπαλοι στα παιχνίδια των διεκδικητών του τίτλου. Ο Παναθηναϊκός εδώ οδηγεί την κούρσα σε όλο το πρωτάθλημα και είναι η ομάδα που οι αντίπαλοί της κερδίζουν τα περισσότερα φάουλ από κάθε άλλη. Συγκεκριμένα έχουν 184 και ακολουθεί ο τελευταίος της βαθμολογίας Βόλος με 180. 3ος ο Άρης με 176, 4ος ο ΠΑΟΚ με 175, 8ος ο Ολυμπιακός (160) και 10η η ΑΕΚ (153).

Όσο για τα φάουλ που έχουν χρεωθεί οι αντίπαλοί τους και πάλι εδώ ο Παναθηναϊκός κάνει πρωταθλητισμό, αφού βρίσκεται στην προτελευταία θέση του σχετικού πίνακα με 147, όσα έχει και η ΑΕΚ όμως, αλλά με παιχνίδι λιγότερο, που σημαίνει ότι μετά τον αγώνα που θα δώσει με τον Ατρόμητο, προφανώς αυτό θα αλλάξει. Τελευταίος της λίστας είναι ο Αστέρας Τρίπολης (131), προτελευταίος στη βαθμολογία. Κι εδώ όμως το Big-4 βρίσκεται στην τελευταία πεντάδα, αφού ο ΠΑΟΚ είναι 11ος (159) και ο Ολυμπιακός 10ος (166) με τα περισσότερα φάουλ στα οποία υπέπεσαν οι αντίπαλοί τους.

Η στατιστική καρτών και πέναλτι

Πηγαίνοντας τέλος στην κατηγορία των καρτών, κίτρινων, κόκκινων και αποβολών (είτε απευθείας κόκκινες, είτε "διπλωμένες" κίτρινες), ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει δεχτεί τις περισσότερες συνολικά κάρτες έναντι των βασικών ανταγωνιστών του.

Συγκεκριμένα μετράει 27, με 25 κίτρινες και δύο κόκκινες, ενώ ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 20 κίτρινες (2 αποβολές), η ΑΕΚ βρίσκεται στις 18 (κίτρινες) με μία αποβολή και ο ΠΑΟΚ στις 20 κίτρινες και επιπλέον τρεις αποβολές, περισσότερο από κάθε άλλον.

Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες αποβολές στους αντιπάλους της, μετρώντας πέντε, έναντι τεσσάρων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και καμίας του Ολυμπιακού. Ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι είναι η ομάδα με τις μακράν περισσότερες κάρτες που είδαν οι αντίπαλοί του, 44, έναντι 27 του Παναθηναϊκού, 23 του ΠΑΟΚ και 13 της ΑΕΚ.

Τέλος, στα πέναλτι, ο Παναθηναϊκός έχει οριακά τα περισσότερα κερδισμένα, με τέσσερα, ενώ από τρία μετρούν οι άλλοι τρεις του Big-4. Ο ΠΑΟΚ ωστόσο είναι η μοναδική ομάδα με μηδενικό ισοζύγιο, αφού έχει και τρία χρεωμένα, έναντι ενός του Τριφυλλιού και κανενός για Ολυμπιακό, ΑΕΚ.

