Η Αρμάνι Μιλάνο ενίσχυσε τη θέση του σέντερ, αποκτώντας τον Ζερίκ Ονιέμα από τη Σκαφάτι. Οι Λομβαρδοί αναζητούσαν λύση μετά τον τραυματισμό του Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες.

Ο Ονιέμα, ύψους 2,06 μ. και γεννημένος το 2001, ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο ιταλικό πρωτάθλημα, παρά τη δύσκολη πορεία της Σκαφάτι, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση από το τέλος. Μέχρι στιγμής μετρά κατά μέσο όρο 11,3 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 1,2 τάπες ανά αγώνα στο ιταλικό πρωτάθλημα, όπου και θα παραμείνει φορώντας την φανέλα της νέας του ομάδας.

Η Αρμάνι προέρχεται από τρεις διαδοχικές νίκες στην EuroLeague, έχοντας ανακάμψει μετά το αρχικό 1-10. Ο Μόουζες Ράιτ παραμένει βασική επιλογή στη θέση «πέντε», μετά τις πρόσφατες δυνατές εμφανίσεις του απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και τη Βιλερμπάν, ενώ πίσω του βρίσκεται ο Ουσμάνε Ντιόπ.