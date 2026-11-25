Μέχρι να εμφανιστούν στο προσκήνιο ο Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή λίγο νωρίτερα ο... απλός Ρονάλντο γνωστός και ως «φαινόμενο», το δίλημμα ήταν ξεκάθαρο παρότι πολλοί υποψήφιοι όπως για παράδειγμα ο Κρόιφ, έθεταν υποψηφιότητα να το αμφισβητήσουν. Πελέ ή Μαραντόνα.

Δύο τεράστιες μορφές του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου που είχαν στα πόδια τους τον κόσμο ολόκληρο.

Συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1979, λίγο καιρό αφότου ο 19χρονος τότε Αργεντινός είχε οδηγήσει την εθνική ομάδα Κ20 της χώρας του στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Νέων. Ο Μαραντόνα είχε εκμυστηρευτεί σε έναν φίλο του δημοσιογράφο, πως όνειρό του ήταν να γνωρίσει τον Βραζιλιάνο θρύλο που τότε είχε φτάσει τα 39 χρόνια ζωής.

Η συνάντηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Έπειτα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες να οργανωθεί η συνάντηση –κυρίως επειδή ο Ντιέγκο δεν ήθελε να ταξιδέψει Δευτέρα, τη μοναδική ημέρα που είχε ελεύθερη για να περνά χρόνο με τη σύντροφό του, Κλαούντια – οι δυο τους συναντήθηκαν τελικά στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο δημοσιογράφος Γκιγιέρμο Μπλάνκο, ο οποίος ετοίμαζε σχετικό αφιέρωμα για το αργεντίνικο αθλητικό περιοδικό El Gráfico, είχε εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των ανθρώπων του Πελέ και ήταν αποφασισμένος να πραγματοποιήσει τη συνάντηση. Έτσι, ένα βράδυ Κυριακής, χωρίς να ενημερώσει τον Μαραντόνα, φρόντισε να τον επιβιβάσει σε αεροπλάνο. Τον εντόπισε μετά τον αγώνα της Αρχεντίνος Τζούνιορς με τη Χουρακάν, τον οδήγησε βιαστικά στο αεροδρόμιο και τον έβαλε σε μια πτήση μαζί με τον πατέρα του, τον μάνατζέρ του και έναν φωτογράφο.

Την επόμενη ημέρα, η ομάδα των Αργεντινών επισκέφθηκε το διαμέρισμα του Αλφρέντο Σαάντ στην Κοπακαμπάνα. Εκεί, ο Μαραντόνα και ο Πελέ κάθισαν για περίπου μία ώρα και συζήτησαν για το ποδόσφαιρο και τη ζωή.

«Όλα ήταν υπέροχα. Συζητούσαν, ο Πελέ έβγαλε την κιθάρα του, τραγούδησε μερικά τραγούδια και το κλίμα ήταν πραγματικά πολύ όμορφο», θυμόταν αργότερα ο Μπλάνκο.

Κάποια στιγμή, όμως, η συζήτηση έγινε πιο σοβαρή, όταν ο Πελέ άρχισε να δίνει συμβουλές στον Ντιέγκο. Του έπιασε το χέρι και άρχισε να του μιλά.

“Να προσέχεις το σώμα σου. Να θυμάσαι να προπονείσαι πάντα. Έχεις μεγάλη ευθύνη στους ώμους σου”. Ήταν σαν να είχε προβλέψει όσα θα ακολουθούσαν. Όλα όσα θα συνέβαιναν στη ζωή του Ντιέγκο, ο Πελέ, με όλη την εμπειρία του, του τα έλεγε από τότε».

Πριν αποχωρήσουν, ο Πελέ αγκάλιασε τον πατέρα του Μαραντόνα και χάρισε στον νεαρό Αργεντινό μια υπογεγραμμένη μπάλα, μια φανέλα της εθνικής Βραζιλίας και ένα ρολόι με το όνομά του. Η φιλία των δύο ποδοσφαιριστών έμοιαζε να έχει μόλις ξεκινήσει.

«Ήξερα ότι ο Πελέ ήταν Θεός ως ποδοσφαιριστής. Τώρα που τον γνώρισα, ξέρω ότι είναι Θεός και ως άνθρωπος», είχε δηλώσει ο Μαραντόνα.

Μια σχέση αγάπης και μίσους

Εκείνοι που βρίσκονταν στο διαμέρισμα του Ρίο εκείνο το ηλιόλουστο απόγευμα δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πόσο διαφορετικές πορείες θα ακολουθούσαν οι δύο άνδρες, αλλά και πόσες φορές οι δρόμοι τους θα διασταυρώνονταν, θυμίζοντας εξτρέμ και αμυντικούς που προσπαθούν διαρκώς να επικρατήσουν ο ένας απέναντι στον άλλον.

Ο αμοιβαίος θαυμασμός τους διατηρήθηκε για μερικά ακόμη χρόνια. Όταν, όμως, η σχέση τους άρχισε να χαλάει, η αντιπαράθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τις δηλώσεις και τις διαφωνίες τους να γίνονται πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο.

Οι δύο άνδρες περιγράφονταν συχνά ως αντίπαλοι, όμως η σχέση τους ήταν περισσότερο μια σύνθετη ιστορία αγάπης και μίσους, που τροφοδοτούνταν από τον εθνικισμό της Νότιας Αμερικής και τους τεράστιους εγωισμούς τους. Στην αντιπαράθεση προστέθηκαν και βαθύτερες αντιθέσεις: το καλό απέναντι στο κακό, το κατεστημένο απέναντι στον λαό, ο συμβιβασμός απέναντι στην επανάσταση. Ήταν δύο εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες και σχεδόν όλοι ένιωθαν την ανάγκη να πάρουν θέση. Ο ίδιος ο Μαραντόνα είχε περιγράψει τη σχέση τους με μια φράση: «Είμαστε σαν το λάδι με το νερό».

Η πρώτη ρήξη

Τα πρώτα σύννεφα στη σχέση τους εμφανίστηκαν τρία χρόνια μετά τη συνάντησή τους στο Ρίο, όταν ο Πελέ άσκησε κριτική στην απόδοση του Μαραντόνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982.

Ο Βραζιλιάνος είχε συμφωνήσει να γράφει άρθρα για το τουρνουά σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και, πριν ακόμη αρχίσουν οι αγώνες, είχε προβλέψει ότι ο Ζίκο θα είχε μεγαλύτερη επιρροή από τον Μαραντόνα.

Ωστόσο, μια συγκεκριμένη φράση του έμελλε να προκαλέσει την πρώτη μεγάλη ρήξη μεταξύ τους. Ο Πελέ δεν αμφισβήτησε μόνο τις ποδοσφαιρικές ικανότητες του Αργεντινού, αλλά άφησε αιχμές και για τον χαρακτήρα του.

«Η μεγαλύτερη αμφιβολία μου είναι κατά πόσο ο Ντιέγκο διαθέτει την απαραίτητη προσωπική μεγαλοσύνη για να δικαιολογήσει την αναγνώριση που του προσφέρει το παγκόσμιο κοινό» έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι επιφυλάξεις του Πελέ φάνηκε να επιβεβαιώνονται στη συνέχεια. Στον αγώνα της Αργεντινής με τη Βραζιλία για τη δεύτερη φάση της διοργάνωσης, ο Μαραντόνα έχασε την ψυχραιμία του και αποβλήθηκε στα τελευταία λεπτά, αφού κλώτσησε τον Μπατίστα, σε μια αναμέτρηση που η Αργεντινή έχασε με 3-1.

Η ήττα σήμανε τον αποκλεισμό των παγκόσμιων πρωταθλητών και ο Μαραντόνα, όπως είχε προβλέψει ο Πελέ, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του.

Στο άρθρο του την επόμενη ημέρα, ο Βραζιλιάνος έδωσε ακόμη ένα χτύπημα στον νεαρό ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντάς τον «ανώριμο νέο, ο οποίος σχεδόν δεν είχε προλάβει να εξελιχθεί στον σπουδαίο παίκτη που πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται τυφλά ότι είναι».

Προδοσία

Για τον Μαραντόνα, τα λόγια αυτά ισοδυναμούσαν με προδοσία. Θεωρούσε τον Πελέ φίλο και σύμμαχό του και δεν ξέχασε ποτέ ότι ο Βραζιλιάνος ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου που αμφισβήτησαν δημόσια τόσο το ταλέντο όσο και τον χαρακτήρα του.

Ο ίδιος ο Μαραντόνα δεν υπήρξε υπόδειγμα πίστης στις προσωπικές του σχέσεις, καθώς συγκρούστηκε σχεδόν με όλους όσοι τον αγάπησαν. Ωστόσο, απαιτούσε από τους άλλους απόλυτη αφοσίωση και η κριτική του Πελέ τον είχε πληγώσει βαθιά. Παρ' όλα αυτά, χρειάστηκε χρόνος μέχρι να εκδηλώσει ανοιχτά τον θυμό του.

Ήταν μόλις 21 ετών και απείχε ακόμη πολύ από το να γίνει ο παγκόσμιος σούπερ σταρ που θα εντυπωσίαζε εκατομμύρια φιλάθλους. Είχε ήδη ισχυρές απόψεις, αλλά δεν ένιωθε ακόμη άνετα να τις εκφράζει δημόσια, καθώς δεν είχε συνειδητοποιήσει πλήρως πόσο ψηλά μπορούσε να φτάσει.

Η κατάσταση άλλαξε μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 με την Αργεντινή. Τότε ο εγωισμός του εκτοξεύτηκε και άρχισε να απαντά με μεγαλύτερη ένταση σε όσους αμφισβητούσαν την αξία του. Ο κόσμος τον είχε πλέον ανακηρύξει διάδοχο του Πελέ και ο Μαραντόνα άρχισε να επιτίθεται σε όσους δεν αναγνώριζαν το μεγαλείο του.

Ο Πελέ δεν άργησε να αντιληφθεί τι συνέβαινε και κατάλαβε ότι έπρεπε να υπερασπιστεί τη δική του κληρονομιά. Έτσι, η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ανδρών είχε πλέον ξεκινήσει.

Η μάχη για τον τίτλο του κορυφαίου όλων των εποχών

Για σχεδόν ολόκληρη την καριέρα του, ο Πελέ αναγνωριζόταν ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Κατά καιρούς εμφανίστηκαν σπουδαίοι αντίπαλοι, όμως κανείς δεν κατάφερε να απειλήσει σταθερά τη θέση του στην κορυφή.

Ποδοσφαιριστές όπως ο Αλφρέδο Ντι Στέφανο, ο Εουσέμπιο και ο Γιόχαν Κρόιφ διέθεταν το ταλέντο για να αμφισβητήσουν την κυριαρχία του. Ωστόσο, είτε οι ίδιοι είτε οι ομάδες που τους πλαισίωναν δεν κατάφεραν να διατηρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την ίδια υψηλή απόδοση, ιδιαίτερα σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Ο Μαραντόνα, όμως, ήταν διαφορετική περίπτωση και ο Πελέ το γνώριζε. Δεν ήταν απλώς ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αγωνιζόταν και για μια χώρα που διέθετε αρκετούς ποιοτικούς παίκτες, ικανούς να τον βοηθήσουν να κατακτήσει τους τίτλους που θα τον καθιστούσαν ξεχωριστό.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα του Guardian, το σημαντικότερο ήταν ότι διέθετε μια ιδιαίτερη αύρα, αλλά και την ικανότητα να κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του. Δεν κατέκτησε ποτέ κάποιο τρόπαιο μόνος του, όπως συχνά υποστήριζαν οι θαυμαστές του. Όταν, όμως, βρισκόταν στην καλύτερή του κατάσταση, οι συμπαίκτες του ανέβαζαν επίπεδο και όλοι μαζί γίνονταν κάτι πολύ περισσότερο από το άθροισμα των ατομικών τους δυνατοτήτων.

Οι εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, όπου οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του τροπαίου, ήταν τόσο εντυπωσιακές που ο Πελέ άρχισε να προβάλλει περισσότερο τα δικά του επιτεύγματα, αμφισβητώντας παράλληλα, έστω και έμμεσα, ορισμένες από τις επιτυχίες του αντιπάλου του.

«Μα, ο άνθρωπος που σκόραρε με το χέρι;»

Την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος θαύμαζε τον νέο «Μεσσία» του ποδοσφαίρου, ο Πελέ αντιδρούσε με δυσαρέσκεια και αναρωτιόταν πώς ήταν δυνατόν να συγκρίνουν τον ίδιο με έναν παίκτη του οποίου το πιο αξέχαστο γκολ είχε σημειωθεί με το χέρι.

Οι ενστάσεις του Βραζιλιάνου είχαν τις ρίζες τους τόσο στη δική του αντίληψη περί σωστού και λάθους όσο και στη βαθιά ποδοσφαιρική αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αργεντινή το 1986 ήταν η δεύτερη στην ιστορία της. Έτσι, η χώρα είχε πλέον έναν τίτλο λιγότερο από τη Βραζιλία, η οποία είχε κατακτήσει τρία τρόπαια μία γενιά νωρίτερα. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες μειωνόταν και αυτό προκαλούσε ανησυχία στους Βραζιλιάνους.

Θεωρούσαν ότι ήταν οι κορυφαίοι στον κόσμο στο σημαντικότερο άθλημα και η σκέψη ότι οι γείτονές τους θα μπορούσαν να τους στερήσουν αυτή την πρωτιά ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη. Πολύ περισσότερο όταν υπήρχαν αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο είχαν κατακτήσει και τους δύο τίτλους τους οι Αργεντινοί.

Η «εξυπνάδα» των Βραζιλιάνων και η «πονηριά» των Αργεντινών

Οι Βραζιλιάνοι θεωρούσαν ανέκαθεν τους Αργεντινούς, αν όχι καθαρούς απατεώνες, τουλάχιστον ανθρώπους που δεν δίσταζαν να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία και να κινούνται στα όρια των κανονισμών.

Ήταν, βέβαια, μια μάλλον υποκριτική στάση, καθώς και οι ίδιοι οι Βραζιλιάνοι δεν ήταν άγνωστοι σε τέτοιου είδους τακτικές. Όταν οι Αργεντινοί χρησιμοποιούσαν τέτοια τεχνάσματα, οι Βραζιλιάνοι διαμαρτύρονταν και μιλούσαν για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Όταν, όμως, το έκαναν οι ίδιοι, χαμογελούσαν και το αποκαλούσαν εξυπνάδα.

Ο Μαραντόνα, φυσικά, γνώριζε καλά, όπως πολλοί συμπατριώτες του, πότε και πώς μπορούσε να λυγίσει τους κανόνες προς όφελός του. Ωστόσο, αυτό που ενοχλούσε περισσότερο τον Πελέ δεν ήταν μόνο η παραβίασή τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ο Αργεντινός την πανηγύριζε χωρίς ίχνος μεταμέλειας.

Η χρήση απαγορευμένων ουσιών, το χέρι με το οποίο σημείωσε το γκολ απέναντι στην Αγγλία, αλλά και η σχέση του με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ήταν για τον Πελέ συμπεριφορές που θεωρούσε απαράδεκτες και χωρίς αισθητική. Και η προκλητική στάση του Μαραντόνα έκανε τα πράγματα ακόμη χειρότερα.

Ιδιαίτερα προσβλητική για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος αντιμετώπιζε με σοβαρότητα τη θρησκευτική του πίστη, ήταν η επιμονή του Μαραντόνα να αποκαλεί το πρώτο γκολ του απέναντι στην Αγγλία «το χέρι του Θεού».

Οι σχέσεις τους δεν επέστρεψαν ποτέ στο επίπεδο που βρίσκονταν σε εκείνη την πρώτη συνάντηση όταν ο Πελέ έπαιξε κιθάρα στον Μαραντόνα. Θα μπορούσε όμως να συμβεί κάτι τέτοιο όταν μιλάμε για δύο από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του αθλήματος, δύο ανθρώπους που εκπροσωπούσαν διαφορετικές ποδοσφαιρικές αλλά και κοινωνικές κουλτούρες;

* Ο Guardian βασίζεται στο βιβλίο του Άντριου Ντόουνι Epic: The many lives of Pelé, που περιγράφεται η ζωή του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή