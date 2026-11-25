Η Διεθνής Ομοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF) έκανε σήμερα (25/11) γνωστό ότι θα προσφύγει στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κατά της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου για τον Αθλητισμό (CAS), η οποία επιτρέπει την επανένταξη της Ρωσίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς.

Η Ρωσία είχε αποκλειστεί από τις διοργανώσεις της IIHF από το 2022, μετά την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία.

Στις 30 Οκτωβρίου, το CAS έκανε δεκτές τις προσφυγές της Ρωσικής Ομοσπονδίας Χόκεϊ επί Πάγου κατά του αποκλεισμού της από τις διοργανώσεις της IIHF για τη σεζόν 2026-27, κρίνοντας πως η διεθνής ομοσπονδία δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την εκτίμησή της ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια επέβαλαν τη συνέχιση του αποκλεισμού της Ρωσίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η IIHF αμφισβήτησε την απόφαση του CAS, επικαλούμενη το γεγονός ότι δύο από τα τρία μέλη της επιτροπής του CAS που έλαβε την απόφαση, δεν γνωστοποίησαν τους δεσμούς τους με τη Ρωσία.

«Η απόφαση βασίζεται σε ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία δύο εκ των τριών διαιτητών της επιτροπής του CAS» αναφέρει η ανακοίνωση της IIHF και συνεχίζει: «Ιδιαίτερα μετά τις πληροφορίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως, σχετικά με πιθανούς δεσμούς μεταξύ των δύο διαιτητών και της Ρωσίας. Δεδομένης της σπουδαιότητας της απόφασης και των επιπτώσεών της για το διεθνές χόκεϊ επί πάγου, η IIHF κρίνει απολύτως απαραίτητο να προωθήσει το ζήτημα ενώπιον του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου».

