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Γνωστή έγινε η 11άδα της Εθνικής Παίδων ενόψει του αγώνα με το Κατάρ (16:30), που θα κρίνει την πρωτιά του ομίλου, με τον κόουτς Παπαδάκη να προχωρά σε εκτεταμένο ροτέισον.

Με στόχο την πρωτιά του ομίλου, η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει σήμερα (25/11 16:30) το Κατάρ στη Ντόχα, ψάχνοντας έναν βαθμό ή ακόμα και τη νίκη.

Με αρκετές αλλαγές οι επιλογές του Βασίλη Παπαδάκη, με τον Γείτονα να παραμένει κάτω από τα δοκάρια και τους Χαλδέζο, Τσίγκα, Πουλόπουλο και Ψυρούκη να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Νέτο Φερράζ, Παπασαραφιανός και Μπινιάρης θα κινηθούν στα χαφ. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης, ενώ στα εξτρέμ θα ξεκινήσουν οι Αργύρης Αργυρίου και Αλέξης Μπαϊραμίδης.

