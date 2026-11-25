Ο Φάμπιο Καπελό σε αρθρογραφία του στη «Gazzetta dello Sport», σχολίασε τα ματς των ιταλικών ομάδων στο Champions League.

Φτάνοντας στο παιχνίδι Κόμο - ΑΕΚ, ο σπουδαίος Ιταλός προπονητής, συμφώνησε με τον Σεσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος είχε τονίσει ότι η Ένωση είναι ένα δυνατό και επικίνδυνο γκρουπ.

«Αντίθετα, με εξέπληξε η Κόμο, η οποία έριξε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και δεν κυριάρχησε στο παιχνίδι με την ταχύτητα και τη φρεσκάδα που μας είχε συνηθίσει.

Ο Φάμπρεγκας είχε πει ότι η ΑΕΚ είναι δυνατή και επικίνδυνη ομάδα και πράγματι οι Έλληνες αμύνθηκαν και έφτασαν αρκετές φορές κοντά στο γκολ, με τον τερματοφύλακα της Κόμο, Σάντσεθ, να χρειάζεται να κάνει υπερωρίες, πραγματοποιώντας σημαντικές επεμβάσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Καπέλο.