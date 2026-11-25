Μόλις μία θέση χωρίζει Ίντερ (15η) και Στουτγάρδη (14η), που κοντράρονται για την 5η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Στο «Στάμφορντ Μπριτζ», η Σαχτάρ Ντόνετσκ αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται χαμηλότερα στη βαθμολογία.

Σε 9 εκτός έδρας η Στουτγάρδη έχει πετύχει μόλις μια νίκη κόντρα σε ιταλική ομάδα.

Η Ίντερ ξεκίνησε με δύο ήττες στη League Phase, 2-1 στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ και 3-4 εντός από την Κλαμπ Μπριζ, αλλά ακολούθησαν δύο επιτυχίες με μηδέν παθητικό, 1-0 τη Σαχτάρ και 3-0 στο Ρότερνταμ τη Φέγενορντ. Στη Serie Α βρίσκεται 3 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Λάτσιο. Στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος έφυγε με το 4-4 από το Μπέργκαμο και το ματς με την Αταλάντα, δεχόμενη την ισοφάριση με πέναλτι στο 91’. Τραυματίστηκε ο μέσος Τσαλχάνογλου (3 γκολ) και θα μείνει εκτός για 3-4 εβδομάδες. Εκτός για δεύτερο σερί ματς και ο Πολωνός χαφ Ζιελίνσκι (3 γκολ). Στο «Σαν Σίρο» μετράει 7 νίκες σε 8 αγώνες φέτος. Η Στουτγάρδη μάζεψε 7 βαθμούς στα 3 πρώτα παιχνίδια της League Phase, 3-1 τη Βίκινγκ, 3-0 τη Σλόβαν στην Μπρατισλάβα και 1-1 με την Ατλέτικο, πριν γνωρίσει την ήττα με 2-0 στην Κωνσταντινούπολη από τη Γαλατάσαραϊ. Στην Μπουντεσλίγκα είναι 8η, οκτώ βαθμούς μακριά από την τετράδα. Δεν δέχτηκε γκολ στα δύο τελευταία παιχνίδια της και έχει μάλλον μπορεί να σταθεί όρθια στο Μιλάνο.

Η Σαχτάρ πήρε 4 βαθμούς στα 2 πρώτα ματς της League Phase: 1-1 στο Αϊντχόφεν και 3-1 επί της ΑΕΚ. Ακολούθησαν δύο ήττες με 0-1, από Ίντερ και Σπόρτινγκ. Έχει δεχθεί μόλις 4 γκολ, επίδοση που μαζί με αυτήν ακόμη τριών ομάδων αποτελεί την καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση. Στο ουκρανικό πρωτάθλημα μετράει 9 τρίποντα σε 13 αγώνες, μένοντας πάντως στο «Χ» στα δύο τελευταία. Η Φενέρμπαχτσε άλλαξε προπονητή στις αρχές Νοεμβρίου, με τον Εμρέ Μπελόζογλου να διαδέχεται τον Ισμαΐλ Καρτάλ. Με τον 46χρονο πρώην διεθνή μέσο στον πάγκο μετράει δύο νίκες και μία ισοπαλία. Το Σάββατο ισοφάρισε στο 93’ σε 2-2 την Κοτσάελισπορ και βρίσκεται 11 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Γαλατάσαραϊ. Στο τελευταίο της παιχνίδι στη League Phase νίκησε 3-2 τη Λίβερπουλ, έχοντας προηγουμένως παραχωρήσει 2-2 στη Σλάβια Πράγας και χάσει 6-0 στο Μπέρμιγχαμ από την Άστον Βίλα. Παραμένει εκτός ο Ισπανός Ασένσιο (2 γκολ), που χειρουργήθηκε στο γόνατο τον Οκτώβριο.

Δέκα νίκες και 1 ισοπαλία σε 11 αναμετρήσεις με τουρκικές ομάδες για τη Σαχτάρ. Χωρίς επιτυχία στα 12 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στο Τσάμπιονς Λιγκ η ομάδα του Μπελόζογλου. Δεν είναι και τόσο αουτσάιντερ ο άσος.

214. ΙΝΤΕΡ - ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Χ 5,35

218. ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1 2,75