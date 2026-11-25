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Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό για την βράβευσή του, ενώ ευχήθηκε περαστικά στον Σαντίνο Αντίνο.

Ο Έλληνας εξτρέμ βραβεύτηκε από το «Τριφύλλι» στην πρώτη φορά που το αντιμετώπισε, ως ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, με τον ίδιο να ευχαριστεί τον σύλλογο και να τονίζει ότι οι αναμνήσεις του θα έχουν πάντα θέση στην καρδιά του.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να στείλει ευχές για ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στον μεγάλο άτυχο της αναμέτρησης, Σαντίνο Αντίνο, που υπέστη ρήξη χιαστού.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Κάποιες στιγμές και κάποιοι άνθρωποι μένουν για πάντα μέσα σου.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ποδοσφαιρικής μου διαδρομής. Εκεί βρέθηκα από μικρό παιδί, εκεί μεγάλωσα, έμαθα, έζησα όμορφες στιγμές και είχα την τιμή να φορέσω τη φανέλα του.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναθηναϊκό για αυτή την ξεχωριστή τιμή. Οι αναμνήσεις και οι άνθρωποι που συνάντησα σε αυτή τη διαδρομή θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Συνεχίζουμε με δουλειά και προσήλωση.

Εύχομαι περαστικά στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Σαντίνο Αντίνο. Του εύχομαι ολόψυχα γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».