Τέσσερις σερί ήττες και 92,2% πιθανότητες αποκλεισμού. Από πότε η ΑΕΚ χειροκροτεί τις αποτυχίες της; Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Τρομερή η ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αξιοπρεπέστατη απέναντι στην Κόμο, εξαιρετικός ο τρόπος με τον οποίο προετοίμασε τα δύο παιχνίδια ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε τώρα να ανοίξουμε και τη βαθμολογία του Champions League. Τέσσερις συνεχόμενες ήττες, τρεις βαθμοί σε πέντε αγωνιστικές, 31η θέση μετά τους αγώνες της Τρίτης και μόλις 7,8% πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση, σύμφωνα με το Football Meets Data. Κάπου ανάμεσα στα εγκώμια χάσαμε την ουσία.

Κατ' αρχάς, να εξηγήσουμε με ποιον έπαιζε η ΑΕΚ στην Ιταλία, διότι το όνομα της Κόμο μπορεί να ξεγελάσει κάποιον που δεν παρακολουθεί στενά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας είναι πέμπτη στη Serie A με 26 βαθμούς σε 12 αγώνες, έναν πίσω από τη Μίλαν και πέντε μπροστά από τη Γιουβέντους. Στο Champions League ανέβηκε τρίτη, πίσω από τη Ρεάλ και την Παρί. Μιλάμε για ομάδα που έριξε εννιά γκολ στη Λανς μέσα στη Γαλλία και από τέσσερα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στη Λειψία.

Απέναντι σε μια τέτοια επιθετική μηχανή, που μέχρι χθες σκόραρε κατά μέσο όρο 4,75 γκολ ανά παιχνίδι στη διοργάνωση, ο Νίκολιτς παρέταξε μια διαβασμένη ομάδα, με σωστές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, η οποία παρά την πίεση των Ιταλών κατάφερε να δημιουργήσει τις δικές της προϋποθέσεις για γκολ. Και μάλιστα σε χρονικά σημεία που θα μπορούσαν να αλλάξουν ολόκληρη τη φυσιογνωμία του αγώνα.

Και πού καταλήγουμε; Ότι επειδή η ΑΕΚ κάποτε ήταν χειρότερη, πρέπει σήμερα να είμαστε ευχαριστημένοι που χάνει καλύτερα;

Στο 43' ο Σάντσεθ έκανε δύο φοβερές επεμβάσεις στα σουτ του Γκατσίνοβιτς και του Ρότα, ενώ στο 52' ο Βιτάλις βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα ο Λούις Μίγια έπιασε μια σουτάρα έξω από την περιοχή και έγραψε το 1-0. Μόνο που, αν ξαναδείτε τη φάση, θα διαπιστώσετε με πόση άνεση εκτέλεσε ο Ισπανός. Κανένας χαφ, κανένας αμυντικός δεν πρόλαβε να βγει πάνω του και να του δυσκολέψει το σουτ. Ας μην τα χρεώνουμε όλα στην έμπνευση του αντιπάλου.

Έχει, μάλιστα, ενδιαφέρον το πώς διαφοροποιήθηκαν οι ισορροπίες μετά την ανάπαυλα. Η Κόμο ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 61% κατοχή, 19 τελικές έναντι επτά της ΑΕΚ και 1,83 xG έναντι 0,54. Εκείνο, όμως, που αξίζει να προσέξουμε είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο η Ένωση είχε τρία σουτ στον στόχο και η Κόμο ένα (plus το χαμένο πέναλτι όμως), ενώ στο δεύτερο η εικόνα αντιστράφηκε. Οι Ιταλοί είχαν τρεις τελικές στην εστία, πέτυχαν το γκολ, είχαν και δοκάρι με τον Νίκο Παζ, ενώ οι κιτρινόμαυροι δεν υποχρέωσαν τον Σάντσεθ σε ούτε μία επέμβαση.

Παρά τις ευκαιρίες του Βιτάλις και του Μουκουντί, η ΑΕΚ έχανε μέρος της επιθετικής της δυναμικής όσο περνούσε η ώρα. Ο Νίκολιτς έριξε στο γήπεδο τον Βάργκα, τον Ζίνι, τον Μάνταλο, τον Κάιρινεν και τον Ζοάο Μάριο, δίχως να καταφέρει να αλλάξει ουσιαστικά τις ισορροπίες.

Η ΑΕΚ ήξερε από το καλοκαίρι πού θα έπαιζε

Το Champions League έχει άλλες ταχύτητες. Στην κυκλοφορία της μπάλας, στις μεταβάσεις, στις επιστροφές, στις μονομαχίες, στον χρόνο που έχει στη διάθεσή του ένας ποδοσφαιριστής για να σκεφτεί και να εκτελέσει. Μπορεί ένας παίκτης να έχει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και να κάνει τη διαφορά στα ελληνικά γήπεδα, αλλά απέναντι σε αντιπάλους με μεγαλύτερη αθλητικότητα και ταχύτητα να χάνει μεγάλο μέρος των πλεονεκτημάτων του.

Ο Μάγερ, για παράδειγμα, έχει σπουδαία ποιότητα με την μπάλα στα πόδια, ωστόσο όταν ανεβαίνουν οι στροφές του παιχνιδιού, η έλλειψη εκρηκτικότητας γίνεται εμφανής. Αντίστοιχα, η εμπειρία και η τεχνική του Μάνταλου και του Ζοάο Μάριο είναι χρήσιμες, αλλά όταν κυνηγάς το σκορ απέναντι σε μια ομάδα με την ένταση της Κόμο, χρειάζεσαι και διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον πάγκο. Περισσότερα τρεξίματα, φρεσκάδα, ταχύτητα, ποδοσφαιριστές που θα αναγκάσουν τον αντίπαλο να οπισθοχωρήσει.

Η Ένωση χρειάζεται ποσοτική αναβάθμιση στα άκρα της άμυνας, περισσότερη αθλητικότητα στον άξονα και περισσότερη εκρηκτικότητα μεσοεπιθετικά. Χρειάζεται ποδοσφαιριστές που θα μπορούν να υποστηρίξουν αυτόν τον ρυθμό για 90 λεπτά και να αποτελέσουν τον κορμό της για τα επόμενα χρόνια. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσει το ρόστερ χαρακτηριστικά που σήμερα είτε του λείπουν, είτε υπάρχουν σε ανεπαρκή ποσότητα.

Και αναρωτιέμαι: όλα αυτά τα ανακαλύψαμε τον Νοέμβριο; Η διοίκηση και οι υπεύθυνοι του μεταγραφικού σχεδιασμού γνώριζαν το καλοκαίρι ότι η ΑΕΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει ομάδες αυτού του επιπέδου. Η προετοιμασία για το Champions League αρχίζει από τη συγκρότηση του ρόστερ, πολύ πριν ακουστεί ο ύμνος της διοργάνωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Προφανώς, ουδείς περιμένει από τον Μάριο Ηλιόπουλο να ξοδέψει όσα ξοδεύουν οι ιδιοκτήτες της Κόμο (μόνο ο Νικο Παζ αξίζει όσο όλη η ΑΕΚ σε χρηματιστηριακή αξία). Αλίμονο αν το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης στο ποδόσφαιρο ήταν το πορτοφόλι. Υπάρχουν, όμως, αγορές, ηλικίες, χαρακτηριστικά παικτών και τρόποι στελέχωσης μιας ομάδας που μπορούν να περιορίσουν την απόσταση. Εκεί ακριβώς κρίνεται και η ποιότητα της δουλειάς ενός μεταγραφικού επιτελείου.

Η παγίδα της αξιοπρεπούς ήττας

Εκείνο που με προβληματίζει περισσότερο, πάντως, είναι μια νοοτροπία που διακρίνω να καλλιεργείται γύρω από την ΑΕΚ. Χάσαμε, αλλά παίξαμε καλά. Χάσαμε, αλλά κοιτάξαμε τη Ρεάλ στα μάτια. Χάσαμε, αλλά η Κόμο είναι πανίσχυρη. Χάσαμε, αλλά πριν από μερικά χρόνια η ομάδα δεν μπορούσε ούτε να σταθεί στο Champions League.

Ωραία, και πού καταλήγουμε; Ότι επειδή η ΑΕΚ κάποτε ήταν χειρότερη, πρέπει σήμερα να είμαστε ευχαριστημένοι που χάνει καλύτερα;

Αν το μέτρο σύγκρισης είναι μονίμως οι αποτυχίες του παρελθόντος, τότε ο πήχης θα βρίσκεται διαρκώς χαμηλότερα από τις πραγματικές δυνατότητες και τις φιλοδοξίες του συλλόγου. Αυτή είναι η λογική μιας ομάδας που έχει μάθει να κινείται στη μεσαία ταχύτητα του ποδοσφαίρου και βλέπει κάθε συνάντηση με τους μεγάλους ως γιορτή. Η ΑΕΚ έχει άλλη ιστορία, άλλο μέγεθος και οφείλει να έχει άλλες απαιτήσεις από τον εαυτό της.

Εδώ, μάλιστα, θεωρώ ότι η δουλειά του Νίκολιτς κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ποιοτικής ενίσχυσης. Όταν ο προπονητής σου βρίσκει τρόπο να διεκδικήσει αποτέλεσμα απέναντι στη Ρεάλ και στην Κόμο, η υποχρέωση εκείνων που σχεδιάζουν την επόμενη μέρα είναι να του δώσουν περισσότερα εργαλεία. Να μπορεί να κερδίσει κιόλας αυτά τα παιχνίδια.

Όταν ο προπονητής βρίσκει τρόπο να διεκδικήσει αποτέλεσμα με Ρεάλ και Κόμο, η υποχρέωση εκείνων που σχεδιάζουν είναι να του δώσουν τα κατάλληλα εργαλεία.

Από το 7,8% στην επόμενη μέρα

Η πρόκριση, βεβαίως, δεν έχει χαθεί. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Γαλατασαράι και τη Ρόμα και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στο Ντόρτμουντ. Με δύο νίκες φτάνει τους εννιά βαθμούς, με δύο νίκες και μία ισοπαλία τους δέκα. Πέρυσι η Μπενφίκα προκρίθηκε ως 24η με εννιά βαθμούς, ενώ πρόπερσι η Κλαμπ Μπριζ χρειάστηκε έντεκα. Βεβαίως, με το -7 στη διαφορά τερμάτων, η Ένωση έχει ένα επιπλέον πρόβλημα σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Θα παλέψει, λοιπόν, για τις πιθανότητές της και μακάρι να κάνει την υπέρβαση. Ωστόσο, ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, η μέχρι τώρα παρουσία της στο Champions League έχει προσφέρει πολύτιμα μαθήματα σε όσους αποφασίζουν για το ποδοσφαιρικό της μέλλον. Και θα είναι κρίμα να χαθούν μέσα σε ένα γενικευμένο χειροκρότημα για την προσπάθεια.

Μια μεγάλη ομάδα, ύστερα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, έχει την απαίτηση να ψάξει τι έκανε λάθος, πού αστόχησε στον σχεδιασμό της και τι πρέπει να αλλάξει ώστε την επόμενη φορά να κερδίσει. Γι' αυτό, μην κάνετε την ΑΕΚ μικρότερη για να δικαιολογήσετε τις ήττες της. Αδικήστε, αν θέλετε, λίγο την προσπάθειά της με την αυστηρότητα της κριτικής σας, παρά το μέγεθός της με την ευκολία της επιδοκιμασίας.