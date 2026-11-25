Ο Μπάμπης Κωστούλας μίλησε για την προσαρμογή του στην Μπράιτον, τις διαφορές με το ελληνικό ποδόσφαιρο και όσα τον δυσκόλεψαν περισσότερο μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.

Όπως αποκάλυψε, η μεγαλύτερη δυσκολία κατά τη μετάβασή του στην Αγγλία δεν ήταν τόσο η αγωνιστική προσαρμογή, όσο η αλλαγή στην καθημερινότητά του, με τις περισσότερες ώρες στο προπονητικό κέντρο, τις διαφορετικές προπονητικές μεθόδους και τις επιπλέον συναντήσεις.



Για τον προπονητή του στην Μπράιτον

«Είναι σαφής στις οδηγίες που δίνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πάντα σαφής. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν άλλαξα τον τρόπο που αγωνίζομαι. Και την περασμένη σεζόν μπορούσα να κάνω τέτοιου είδους πράγματα στο γήπεδο, αλλά τώρα έχω έναν πιο ελεύθερο ρόλο, ειδικά στη θέση που παίζω. Μου αρέσει».

Για τη μεγαλύτερη δυσκολία όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό

«Η καθημερινότητα, νομίζω, ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Περνάμε πολλές ώρες στο προπονητικό κέντρο, περισσότερες από όσες είχα συνηθίσει στην Ελλάδα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη προπόνησης, μια διαφορετική προσέγγιση στο παιχνίδι, περισσότερες συναντήσεις και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα».

Για τον Τζέιμς Μίλνερ

«Οι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες έρχονταν και μου έλεγαν κάτι ως συμβουλή. Την περασμένη σεζόν, ο Τζέιμς Μίλνερ μου μιλούσε πολύ και προσπαθούσε να με βοηθήσει. Είναι σημαντικό να έχεις κάποιον να σε βοηθά να καταλάβεις τον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα εδώ».

Για τις διαφορές με την Ελλάδα και τον Στέφανο Τζίμα

«Είναι τελείως διαφορετικά. Αν κάποιος από εδώ μετακομίσει στην Ελλάδα, θα χρειαστεί κι αυτός χρόνο. Θα είναι δύσκολο για εκείνον. Πρέπει να βρεις κάποιον που να μπορείς να εμπιστευτείς, να έχεις καλή σχέση μαζί του, να μπορείς να του μιλήσεις και ο οποίος θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις τα περισσότερα πράγματα εδώ, καθώς και το τι αναμένεται από εσένα.

Χαίρομαι πραγματικά για αυτόν (σσ Τζίμα). Έχει πολύ σωστή νοοτροπία και τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Πιστεύω ότι θα τα πάει περίφημα».

Για τη συνέχεια της σεζόν

«Δεν σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά από έξι μήνες, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η σεζόν. Απλώς απολαμβάνουμε την κάθε μέρα, προσπαθώντας να είμαστε χαρούμενοι και να κερδίζουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε».