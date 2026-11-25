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Το Μαϊάμι φαίνεται πως έχει βρει τον νέο του ήρωα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να γίνεται... ζωγραφιά σε κεντρικό σημείο της πόλης!

Λίγοι μήνες έχουν περάσει από τότε που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετακόμισε στο Μαϊάμι, όμως ο Έλληνας σταρ έχει ήδη κερδίσει την αγάπη των κατοίκων της πόλης.

Ο καλλιτέχνης Κάιλ Χόλμπρουκ, φίλος των Μαϊάμι Χιτ, αποφάσισε να τιμήσει τον «Greek Freak» με ένα έργο σε τοίχο της συνοικίας Ουίνγουντ. Δημιούργησε μια εντυπωσιακή ζωγραφιά αφιερωμένη στον Αντετοκούνμπο, μετατρέποντας τον χώρο σε σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.

Με την επιβλητική απεικόνιση του Έλληνα φόργουορντ, το έργο αποτυπώνει τη γρήγορη σύνδεσή του με την πόλη και τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι.

Ο Αντετοκούνμπο φαίνεται πως έχει γίνει κάτι περισσότερο από ένας νέος αθλητής στην ομάδα του Μαϊάμι. Για πολλούς κατοίκους, είναι πλέον ο νέος αθλητικός ήρωας της πόλης, ενώ η τοιχογραφία του Χόλμπρουκ αποτελεί μια ξεχωριστή ένδειξη θαυμασμού.

Δείτε την τοιχογραφία που ετοιμάζεται: