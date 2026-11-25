Το NBA ανακοίνωσε το πλάνο του για την ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσων σε όλη την Ευρώπη, το κόστος του οποίου θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σημαντική ήταν η σημερινή ημέρα όσον αφορά την επέκταση του ΝΒΑ στην Ευρώπη, καθώς μέσω επίσημης ανακοίνωσης μάθαμε το πλάνο της Λίγκας για την εξασφάλιση πόρων ύψους 10 δισ. δολαρίων, με σκοπό να διατεθούν σε αθλητικές εγκαταστάσεις μπάσκετ στην Γηραιά Ήπειρο.

Πέρα από την ανάπτυξη και την ανακαίνιση γηπέδων μπάσκετ, πόροι θα στραφούν και στην δημιουργία ψυχαγωγικών δομών στα πέριξ των γηπέδων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές οικονομίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το National Basketball Association (NBA) ανακοίνωσε σήμερα σχέδια για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την ανάπτυξη και την ανακαίνιση γηπέδων μπάσκετ –καθώς και των αθλητικών και ψυχαγωγικών ζωνών που τα περιβάλλουν– σε όλη την Ευρώπη.

Το NBA συγκροτεί μια ομάδα κορυφαίων διεθνών εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένη επενδυτική εμπειρία στην Ευρώπη και τις κατάλληλες υποδομές για τη στήριξη της πρωτοβουλίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos (εταιρεία του ομίλου KKR), Blackstone, HPS Investment Partners (μέλος της BlackRock), J.P. Morgan, Sixth Street και Stonepeak.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να στηρίξει το NBA και τη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA) στη δημιουργία ενός νέου, επαγγελματικού οικοσυστήματος μπάσκετ στην Ευρώπη, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το 2027. Μέσω αυτής, οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι και οι επενδυτικοί όμιλοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε βιώσιμα κεφάλαια, καθώς και στην τεχνογνωσία του NBA, προκειμένου να αναπτύξουν σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τις γύρω περιοχές.

"Έχουμε διαπιστώσει από πρώτο χέρι πώς οι υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και οι συναφείς αναπτύξεις γύρω από αυτές μπορούν να μεταμορφώσουν τις ομάδες μπάσκετ και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες εντάσσονται", δήλωσε ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ. "Καθώς προετοιμαζόμαστε για την έναρξη μιας νέας λίγκας στην Ευρώπη σε συνεργασία με τη FIBA, βλέπουμε μια σημαντική ευκαιρία να βοηθήσουμε τους συλλόγους να αναπτύξουν εγκαταστάσεις που, αφενός, αξιοποιούν τις μοναδικές παραδόσεις που χαρακτηρίζουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ και, αφετέρου, αναβαθμίζουν την εμπειρία των φιλάθλων, προσελκύοντας παράλληλα πολύ περισσότερες εκδηλώσεις με φυσική παρουσία κοινού".

Οι επενδυτές εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση: "Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το NBA για να στηρίξουμε μια φάση ανάπτυξης υποδομών στην Ευρώπη, η οποία θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. Μαζί, έχουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε δισεκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία εγκαταστάσεων παγκόσμιας κλάσης σε ευρωπαϊκές πόλεις, τιμώντας το πάθος και τις παραδόσεις των Ευρωπαίων φιλάθλων του μπάσκετ και ενισχύοντας τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στις κοινότητες όπου το άθλημα κατέχει τόσο σημαντική θέση".

Οι επενδυτές στοχεύουν στη συνεργασία με τους συμμετέχοντες συλλόγους, τις ιδιοκτήτριες ομάδες, τους τοπικούς φορείς ανάπτυξης ακινήτων και άλλους παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου να δημιουργήσουν αρένες παγκόσμιας κλάσης που θα βελτιώνουν την εμπειρία των φιλάθλων – καθώς και, όπου κρίνεται σκόπιμο, περιοχές μικτής χρήσης γύρω από αυτές. Ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και ευκαιρίες, τα έργα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν κατοικίες, χώρους εργασίας, εστιατόρια, καταστήματα λιανικής και δημόσιους χώρους, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση των κοινοτήτων όπου οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και ψυχαγωγούνται. Οι αρένες και οι γύρω περιοχές θα αποτελούν προορισμούς ανοιχτούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι οποίοι θα αντικατοπτρίζουν την αθλητική και πολιτιστική ταυτότητα κάθε πόλης, στηρίζοντας παράλληλα την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας The Sports Consultancy, η λίγκα που σχεδιάζουν το NBA και η FIBA ​​θα μπορούσε να συνεισφέρει περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της Ευρώπης, να στηρίξει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ετησίως και να προσελκύσει σχεδόν 70 εκατομμύρια θεατές κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας λειτουργίας της – εν μέρει χάρη στη δημιουργία νέων και την ανακαίνιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Το NBA θα συνεχίσει τις συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές και φορείς ανάπτυξης αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς προχωρά στην οριστικοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας».

