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Ο Λορέντσο Πιρόλα μίλησε για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, το παρελθόν του στην Ίντερ και την προοπτική της εθνικής Ιταλίας.

Ο Ιταλός αμυντικός εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Μίλαν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νίκης που θα φέρει τους «ερυθρόλευκους» ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λορέντσο Πιρόλα:

Για το τι υπόσχεται στον κόσμο του Ολυμπιακού που θα γεμίσει το γήπεδο:

«Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, με πάθος. Είναι μια σημαντική βραδιά και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς απέναντι σε έναν σημαντικό αντίπαλο».

Για το αν έχει έξτρα κίνητρο απέναντι στη Μίλαν, ως παιδί της Ίντερ:

«Πέρασα τέσσερα πολύ σημαντικά χρόνια στην Ίντερ. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας για μένα, αλλά το πιο σημαντικό είναι η νίκη και οι βαθμοί».

Για το μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο της Μίλαν:

«Είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας και για τις δύο ομάδες. Παρόλο που έχουμε δέκα βαθμούς, θέλουμε να φτάσουμε τους 13 και να είμαστε πιο κοντά στην πρόκριση».

Για το αν ο αγώνας με τη Μίλαν μπορεί να αποτελέσει το «εισιτήριό» του για την εθνική Ιταλίας και για την ποιότητα της ιταλικής ομάδας:

«Είμαι τρία χρόνια εδώ, με πολύ καλή παρουσία. Δεν νομίζω ότι ένας αγώνας θα παίξει τέτοιο ρόλο. Η Μίλαν έχει ποιότητα, όμως, όπως πάντα, θα κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε».

Για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μίλαν και την πρόβλεψή του για το ιταλικό πρωτάθλημα, σε ερώτηση της Gazzetta dello Sport:

«Περιμένω ένα έντονο και πολύ δυνατό παιχνίδι. Όσον αφορά το ιταλικό πρωτάθλημα, είναι τα πάντα ανοιχτά».