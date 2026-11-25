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Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε για τις σημαντικές απουσίες του Ολυμπιακού, το αγωνιστικό πλάνο απέναντι στη Μίλαν και την υποχρέωση της ομάδας του να διεκδικήσει τη νίκη.

Ο Ισπανός τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην αναζητήσει δικαιολογίες για τις απουσίες, ενώ χαρακτήρισε και ο ίδιος την αυριανή αναμέτρηση παιχνίδι «ζωής και θανάτου».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

Για το πώς πρέπει να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός ώστε να νικήσει τη Μίλαν:

«Δεν έχω πρόβλημα να αλλάξω το σύστημά μας, εφόσον αυτό μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Όλα εξαρτώνται από τον αγώνα. Έχω δοκιμάσει κάποια πράγματα και δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό που έχω αποφασίσει να κάνω».

Για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή:

«Ρέτσος, Σα, Φίλης, διάλεξε όποιον θέλεις από αυτούς. Κάποιος θα παίξει. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Θα ψάξουμε το σχήμα με το οποίο θα είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί. Είναι ένα πολύ δύσκολο ματς απέναντι σε ένα από τα φαβορί τόσο της διοργάνωσης όσο και του ιταλικού πρωταθλήματος. Όμως κι εμείς είμαστε ο Ολυμπιακός, έχουμε φιλοδοξίες και την υποχρέωση να παλέψουμε για τη νίκη».

Για τον χαρακτηρισμό του Αμορίμ περί αγώνα «ζωής ή θανάτου» και τον τίτλο που θα έδινε ο ίδιος στην αναμέτρηση:

«Το ίδιο. Ζωής και θανάτου».

Για την απώλεια τεσσάρων βασικών ποδοσφαιριστών μέσα σε 15 ημέρες και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κατάσταση:

«Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα. Θα πρέπει να βρούμε τη λύση εκ των έσω. Δεν θα ψάξω καμία δικαιολογία, ούτε θα βάλω τα κλάματα. Έχω ήδη φέρει τρεις παίκτες από την ακαδημία. Το σημαντικό είναι αύριο όλοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Για τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές που έχει ζήσει με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και το τι ζητά από τους παίκτες του πριν από τέτοιες κρίσιμες αναμετρήσεις:

«Θέλω να δείξουν προσωπικότητα, να παίξουμε με χαρακτήρα. Είμαστε ο Ολυμπιακός, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας και θέλουμε να τα δώσουμε όλα».

Για την απουσία του Λούκα Μόντριτς από την αυριανή αναμέτρηση:

«Τον έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές. Είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Είναι κρίμα που δεν θα είναι εδώ αύριο, ώστε να τον απολαύσουν οι φίλαθλοι. Εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του».

Για το αν μια ισοπαλία απέναντι στη Μίλαν θα αποτελούσε θετικό αποτέλεσμα:

«Παίζουμε πάντα για να κερδίσουμε. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία του αγώνα, θα πρέπει να τα δώσουμε όλα. Μετά το παιχνίδι θα μπορώ να σας πω αν η ισοπαλία θα ήταν καλό αποτέλεσμα ή όχι. Σας ξαναλέω ότι η Μίλαν, παρόλο που έχει τρεις βαθμούς, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και θέλει να συνεχίσει στη διοργάνωση».