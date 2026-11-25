Στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού φέρνουν οι Γάλλοι τον Αμίν Αρίτ, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα η Μαρσέιγ φέρεται να έχει προτείνει τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό στο «Τριφύλλι», στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να προχωρήσει σε εκκαθάριση του ρόστερ της.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ του «sport.fr», οι Μασσαλοί έχουν ήδη θέσει την περίπτωση του ποδοσφαιριστή υπόψη των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, δίχως πάντως να έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Το δημοσίευμα συνδέει τη συγκεκριμένη εξέλιξη με την ανάγκη ενίσχυσης των «πράσινων» στα άκρα της επίθεσης κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο σοβαρός τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο αποχώρησης του Φακούντο Πελίστρι, δημιουργούν νέα δεδομένα στον μεταγραφικό σχεδιασμό του «Τριφυλλιού».

Όσον αφορά το συμβατικό καθεστώς του Αρίτ, η συνεργασία του με τη Μαρσέιγ ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2027, κάτι που σημαίνει πως από την 1η Ιανουαρίου θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει προσύμφωνο με ομάδα του εξωτερικού για το προσεχές καλοκαίρι.

Υπό τον φόβο, λοιπόν, να χάσει τον ποδοσφαιριστή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, ο γαλλικός σύλλογος εμφανίζεται διατεθειμένος να τον παραχωρήσει κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, αξιώνοντας, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, ένα ποσό της τάξεως των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, οι Γάλλοι σημειώνουν πως η περίπτωση του Μαροκινού απασχόλησε πριν από περίπου μία εβδομάδα και τη Ρεάλ Μπέτις.

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να διευκρινιστεί πως το δημοσίευμα κάνει λόγο για πρόταση της Μαρσέιγ προς τον Παναθηναϊκό και όχι για εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά του «Τριφυλλιού», με την υπόθεση να μην έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίπεδο συζητήσεων.