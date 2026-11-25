Ο Πανσερραϊκός νίκησε τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου με 76-71 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Women’s Basketball League 1, και η γκαρντ της ομάδας των Σερρών, Λιλιάννα Καρακασίδου, «φιλοξενήθηκε» στο ΕΟΚ WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Κρόνου: «Στο 1ο ημίχρονο παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα. Ο κόουτς είχε ετοιμάσει κάποιες ειδικές τακτικές με πίεση, κλέψαμε πολλές μπάλες και δυσκολέψαμε τις αντιπάλους μας να βρουν εύκολα καλάθια. Έτσι, πήραμε μια καλή διαφορά. Στο 2ο ημίχρονο φάνηκε λίγο η κούραση και ότι δεν είχαμε προλάβει να δουλέψουμε πολύ όλες μαζί. Προς το τέλος του αγώνα δυσκολευτήκαμε σε κάποια κομμάτια και η διαφορά μειώθηκε. Πιστεύω, όμως, ότι η άμυνα του 1ου ημιχρόνου έκανε τη μεγάλη διαφορά».

Για τα συναισθήματά της στο ντεμπούτο της με τον Πανσερραϊκό: «Μου άρεσε που επέστρεψα στα γνώριμα. Τα οικεία πρόσωπα, το γήπεδο, όλα αυτά μού έδωσαν ένα ωραίο συναίσθημα. Χρειάστηκα τα πρώτα δύο λεπτά για να συνειδητοποιήσω ότι είχε αρχίσει το παιχνίδι και μετά ένιωσα πολύ άνετα».

Για τους στόχους της με τον Πανσερραϊκό: «Επιστρέφοντας εδώ θέλω να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ τον Πανσερραϊκό, που έχει υψηλούς στόχους και θέλει να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία. Θέλω, επίσης, ν’ αξιοποιήσω στο γήπεδο όσα έχω πάρει από το εξωτερικό και να δείξω μια βελτιωμένη εικόνα του εαυτού μου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Για την εμπειρία της στην Πολωνία: «Πήγα στη Μπόχνια, όπου πέρασα όλη την περσινή χρονιά. Οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές απ’ ό,τι εδώ. Ο κόσμος στηρίζει πολύ το πρωτάθλημα και γεμίζει τα γήπεδα, κάτι που έχει αρχίσει να γίνεται και εδώ. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού απ’ αυτόν που έχουμε στην Ελλάδα. Παίζουν λίγο πιο ελεύθερο μπάσκετ. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία».

Για τη δυσκολία προσαρμογής στον τρόπο παιχνιδιού: «Στην αρχή, το πιο δύσκολο ήταν το πόσο σκληρό ήταν το παιχνίδι, με τόσες επαφές και τόση πίεση. Αυτό μού ήταν πολύ άγνωστο και χρειάστηκα λίγο χρόνο για να προσαρμοστώ. Αυτό που με δυσκόλεψε ήταν και αυτό που μου άρεσε, το ότι το παιχνίδι ήταν τόσο απαιτητικό».

Για την ακύρωση της μεταγραφής στην Τουρκία και τη συμμετοχή της στη διοργάνωση στην Ασία: «Φέτος, επειδή ακυρώθηκε η μεταγραφή που είχα κλείσει στην Τουρκία λόγω της χρεοκοπίας της ομάδας, πήγα για έναν μήνα στη Μογγολία και τη Νότια Κορέα για μια διοργάνωση. Ήταν κάτι διαφορετικό, μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Το μπάσκετ εκεί είναι πολύ διαφορετικό απ’ αυτό που έχουμε συνηθίσει. Στη Μογγολία, έμεινα για μία βδομάδα. Το επίπεδο εκεί δεν είναι τόσο υψηλό, αλλά φαίνεται ότι προσπαθούν να το ανεβάσουν. Στη Νότια Κορέα, παίξαμε με ομάδες από τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Μογγολία. Οι ομάδες της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας είναι τρομερά πειθαρχημένες. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ακόμα και το ζέσταμά τους. Κρατούσε μία ώρα και έμοιαζε με κανονική προπόνηση. Ίσως υστερούν λίγο σε σχέση μ’ εμάς στο κομμάτι του μπασκετικού IQ και βασίζονται λίγο περισσότερο στη φυσική τους κατάσταση».

Για το αν θα έπαιζε μια ολόκληρη σεζόν εκεί: «Ήταν μια πολύ ωραία και διαφορετική εμπειρία, αλλά, με βάση τα δικά μου γούστα, δε θα πήγαινα να παίξω εκεί για μια ολόκληρη σεζόν. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα το ξανάκανα για έναν μήνα, για να πάω, να δω πώς είναι και να φύγω».