Παρά το γεγονός ότι όλο το βράδυ έβρεχε, ο καθιερωμένος έλεγχος που γίνεται με τη συμμετοχή και των δύο ομάδων δεν ανέδειξε κάποιο ιδιαίτερο θέμα στο χορτάρι του Περιστερίου.
Η καλή συντήρηση του αγωνιστικού χώρου δίνει αρκετές πιθανότητες διεξαγωγής του αγώνα εκτός αν φυσικά κορυφωθεί η κακοκαιρία όπως αναφέρουν οι προβλέψεις και ακολουθήσει τόνους από νεροποντή…
Με βάση την ΕΜΥ τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα εμφανιστούν μεταξύ 13:00 και 19:00 στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Εκεί προφανώς και σε αυτό το ενδεχόμενο μεγάλης ποσότητας νερού θα εξετασθεί το ενδεχόμενο από τον διαιτητή της αναμέτρησης με γνώμονα το αν κυλάει σωστά η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο.
Ενας αγωνιστικός χώρος που μέχρι τώρα άντεξε τη βροχή διαρκείας.