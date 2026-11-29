Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο πρωινός έλεγχος έδειξε ότι ο αγωνιστικός χώρος στο γήπεδο του Περιστερίου είναι σε κατάσταση για να διεξαχθεί ο αγώνας. Ωστόσο μια πιθανή επιδείνωση των καιρικών φαινομένων κρατάει άπαντες σε εποφυλσξη για τη σέντρα.

Παρά το γεγονός ότι όλο το βράδυ έβρεχε, ο καθιερωμένος έλεγχος που γίνεται με τη συμμετοχή και των δύο ομάδων δεν ανέδειξε κάποιο ιδιαίτερο θέμα στο χορτάρι του Περιστερίου.

Η καλή συντήρηση του αγωνιστικού χώρου δίνει αρκετές πιθανότητες διεξαγωγής του αγώνα εκτός αν φυσικά κορυφωθεί η κακοκαιρία όπως αναφέρουν οι προβλέψεις και ακολουθήσει τόνους από νεροποντή…

Με βάση την ΕΜΥ τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα εμφανιστούν μεταξύ 13:00 και 19:00 στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Εκεί προφανώς και σε αυτό το ενδεχόμενο μεγάλης ποσότητας νερού θα εξετασθεί το ενδεχόμενο από τον διαιτητή της αναμέτρησης με γνώμονα το αν κυλάει σωστά η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο.

Ενας αγωνιστικός χώρος που μέχρι τώρα άντεξε τη βροχή διαρκείας.